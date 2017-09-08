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8 сентября 2017, 17:04 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Путин в субботу поздравит москвичей с 870-летием столицы и даст старт туру кубка ЧМ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 870-летию Москвы, и даст старт туру кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> 9 сентября примет участие в праздничных мероприятиях посвященных 870-<span class=error>летию</span> Москвы и даст старт туру кубка чемпионата мира по футболу 2018 года сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Кремля. Увеличить
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«Девятого сентября Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города. Президент поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент также посетит парк «Зарядье», где осмотрит территорию и павильоны парка. Кроме того, Путин посетит спорткомплекс «Лужники», где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены.

«На стадионе президент даст старт тура кубка чемпионата мира ФИФА 2018. В ходе тура кубок посетит 24 российских города и 50 стран», — добавляется в сообщении.
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