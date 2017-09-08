Путин в субботу поздравит москвичей с 870-летием столицы и даст старт туру кубка ЧМ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 сентября примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 870-летию Москвы, и даст старт туру кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает
пресс-служба Кремля.
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«Девятого сентября Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 870-летию города. Президент поздравит москвичей на Красной площади, где запланирован праздничный концерт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российский президент также посетит парк «Зарядье», где осмотрит территорию и павильоны парка. Кроме того, Путин посетит спорткомплекс «Лужники», где примет участие в церемонии открытия Большой спортивной арены.
«На стадионе президент даст старт тура кубка чемпионата мира ФИФА 2018. В ходе тура кубок посетит 24 российских города и 50 стран», — добавляется в сообщении.
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