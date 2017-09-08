ФИФА открыла дисциплинарное дело против игрока сборной Англии

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ФИФА открыла разбирательство в отношении игрока, сообщает BBC. Решение по делу будет вынесено не ранее конца сентября.

Эпизод, о котором идет речь, попал в трансляцию матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Англией и Словакией. Алли показал средний палец на 77-й минуте матча против Словакии, и во время трансляции комментаторы оценили жест Деле Алли как реакцию на действия судьи. Незадолго до этого полузащитник сборной Англии был сбит Мартином Шкртелом недалеко от штрафной Словакии, однако арбитр встречи Клеман Тюрпен не назначил штрафной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Full time report from Wembley: <a href="https://t.co/sEwtP9uJM3">pic.twitter.com/sEwtP9uJM3</a></p>— Andy Ha (@_AndyHa) <a href="https://twitter.com/_AndyHa/status/904804510564065284">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сам футболист объяснил, что просто пошутил, а жест был адресован партнеру по сборной Кайлу Уокеру, а не судье. После игры Деле Алли извинился. «Просто хочу пояснить: этот жест был шуткой, я пошутил с моим другом Кайлом Уокером. Приношу извинения, если я этим кого обидел. Отличную победу мы сегодня одержали!» — написал Деле Алли в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just to clarify, the gesture tonight was a joke between me and my good friend Kyle Walker! Apologies for any offence caused! Great win 2nite</p>— Dele (@dele_official) <a href="https://twitter.com/dele_official/status/904827443181170692">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Своего футболиста поддержал и тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Это была шутка, а Алли просто не повезло, что эпизод попал в трансляцию. Обычно поведение Алли безупречно», — сказал Почеттино.

Деле Алли и Кайл Уокер еще в прошлом сезоне играли вместе за «Тоттенхэм». В межсезонье Уокер перешел в «Манчестер Сити», а Деле Алли остался в Лондоне.

Сборная Англии выиграла у словаков со счетом 2:1. На третьей минуте счет открыл полузащитник гостей Станислав Лоботка, однако затем голы Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда принесли победу англичанам.

Англия лидирует в группе F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В восьми матчах англичане набрали 20 очков и опережают теперь Словакию на пять очков. Для выхода на ЧМ-2018 напрямую необходимо занять первое место в группе.