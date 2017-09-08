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8 сентября 2017, 13:20 | Футбол: Чемпионат мира | РБК-Спорт

ФИФА открыла дисциплинарное дело против игрока сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Деле Алли может быть дисквалифицирован за неприличный жест, показанный в матче против Словакии. Во время матча судья эпизод не заметил.

Полузащитник сборной Англии Деле <span class=error>Алли</span> может быть дисквалифицирован за неприличный жест показанный в матче против Словакии. Во время матча судья эпизод не заметил. Увеличить
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ФИФА открыла разбирательство в отношении игрока, сообщает BBC. Решение по делу будет вынесено не ранее конца сентября.

Эпизод, о котором идет речь, попал в трансляцию матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Англией и Словакией. Алли показал средний палец на 77-й минуте матча против Словакии, и во время трансляции комментаторы оценили жест Деле Алли как реакцию на действия судьи. Незадолго до этого полузащитник сборной Англии был сбит Мартином Шкртелом недалеко от штрафной Словакии, однако арбитр встречи Клеман Тюрпен не назначил штрафной.

Сам футболист объяснил, что просто пошутил, а жест был адресован партнеру по сборной Кайлу Уокеру, а не судье. После игры Деле Алли извинился. «Просто хочу пояснить: этот жест был шуткой, я пошутил с моим другом Кайлом Уокером. Приношу извинения, если я этим кого обидел. Отличную победу мы сегодня одержали!» — написал Деле Алли в Twitter.

Своего футболиста поддержал и тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Это была шутка, а Алли просто не повезло, что эпизод попал в трансляцию. Обычно поведение Алли безупречно», — сказал Почеттино.

Деле Алли и Кайл Уокер еще в прошлом сезоне играли вместе за «Тоттенхэм». В межсезонье Уокер перешел в «Манчестер Сити», а Деле Алли остался в Лондоне.

Сборная Англии выиграла у словаков со счетом 2:1. На третьей минуте счет открыл полузащитник гостей Станислав Лоботка, однако затем голы Эрика Дайера и Маркуса Рэшфорда принесли победу англичанам.

Англия лидирует в группе F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В восьми матчах англичане набрали 20 очков и опережают теперь Словакию на пять очков. Для выхода на ЧМ-2018 напрямую необходимо занять первое место в группе.

4.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа F Wembley
Англия 2:1 Словакия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Ян Козак
Голы
37′ Эрик Дайер  
59′ Маркус Рэшфорд  
  Станислав Лоботка 3′
Составы
Джо Харт 1
Кайл Уокер 2
Райан Бертранд 3
Гэри Кэйхилл 5
Фил Джоунс 6
Харри Кейн 9
Джордан Хендерсон (к) 4
73′ Эрик Дайер 8
83′ Алекс Окслейд-Чемберлен 11
Рахим Стерлинг 22
84′ Маркус Рэшфорд 7
Дэнни Уэлбек 20
90′ Деле Алли 10
Джейк Ливермор 18
23 Мартин Дубравка
2 Петер Пекарик
15 Томаш Губочан
3 Мартин Шкртел (к)
4 Ян Дюрица
20 Роберт Мак
14 Милан Шкриньяр 70′
22 Станислав Лоботка
7 Владимир Вайсс 68′
10 Альберт Руснак
17 Марек Хамшик 79′
8 Ондрей Дуда
11 Адам Немец 69′
21 Михал Дюриш
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 5
10 Удары в створ 2
9 Угловые 1
15 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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