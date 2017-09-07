Судья продажная. Как из-за коррупции арбитра переиграют матч отборочного турнира ЧМ-2018
Вчера ФИФА объявила о том, что матч отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом будет переигран. «СЭ» рассказывает о подробностях этой истории.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
12 ноября 2016 года в матче африканской части квалификации ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом судья Жозеф Лемпти принял очень странное решение в конце первого тайма он зафиксировал игру рукой у защитника гостей Калиду Кулибали и назначил пенальти. Однако все повторы показали, что мяч попал сенегальцу в… колено.
Южноафриканцы реализовали одиннадцатиметровый и в итоге победили со счетом 2:1. Интересно, что вскоре после той игры был отправлен в отставку главный тренер «Бафана-бафана» Эфраим Машаба. По слухам, специалист повздорил с представителями Южноафриканской ассоциации футбола в раздевалке.
КАК РАЗВИВАЛСЯ СКАНДАЛ?
История с пенальти, назначенным за игру коленом, быстро облетела весь мир. Прошлой осенью про нее писали даже в России, а видеоролики с этим эпизодом собрали около полумиллиона просмотров на YouTube.
ФИФА провел собственное расследование и огласила первый вердикт уже в марте 2017 года. Тогда речь шла только о санкциях в арбитру. Ганец Жозеф Лемпти был признан виновным в незаконном влиянии на результат матча и получил пожизненную дисквалификацию. В деле был второй фигурант — помощник арбитра Дэвид Ларья, но с него все обвинения были сняты.
КТО ТАКОЙ ЖОЗЕФ ЛЕМПТИ?
42-летний Жозеф Лемпти — сын одного из лучших арбитров в истории ганского футбола Мэйджора Лемпти. В свободное от судейства время он работает старшим иммиграционным офицером.
Ганец уже получал серьезную дисквалификацию. В 2010 году от был на 6 месяцев отлучен от судейства за результативную ошибку в полуфинале Африканской Лиги чемпионов между «Эсперансом» и «Аль-Ахли». Лемпти засчитал гол, забитый рукой. Благодаря промашке судьи тунисцы одержали минимальную победу и вышли в финал.
Этот скандал не помешал Лемпти попасть в список арбитров Кубка африканский наций-2015. Там ганец обслуживал один матч — между сборными Конго и Буркина Фасо.
НАКАЖУТ ЛИ
Судя по всему, крайним в этой истории станет именно Лемпти. Ни к чиновникам из Ганы, ни к южноафриканским функционерам, чья сборная победила в скандальной игре у ФИФА претензий вроде бы нет. После дисквалификации Лемпти чиновники почти полгода собирали дополнительную информацию, но в итоге ограничились лишь решением о переигровке матча между ЮАР и Сенегалом.
КАК ПЕРЕИГРОВКА СКАЖЕТСЯ НА БОРЬБЕ ЗА ПУТЕВКУ НА ЧМ-2018?
Вердикт ФИФА заметно повысил шансы Сенегала на поездку в Россию. Сейчас «Львы Теранги» занимают третье место в группе, но отстают от лидирующей сборной
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