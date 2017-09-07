Судья продажная. Как из-за коррупции арбитра переиграют матч отборочного турнира ЧМ-2018

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

12 ноября 2016 года в матче африканской части квалификации ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом судья Жозеф Лемпти принял очень странное решение в конце первого тайма он зафиксировал игру рукой у защитника гостей Калиду Кулибали и назначил пенальти. Однако все повторы показали, что мяч попал сенегальцу в… колено.

Южноафриканцы реализовали одиннадцатиметровый и в итоге победили со счетом 2:1. Интересно, что вскоре после той игры был отправлен в отставку главный тренер «Бафана-бафана» Эфраим Машаба. По слухам, специалист повздорил с представителями Южноафриканской ассоциации футбола в раздевалке.

КАК РАЗВИВАЛСЯ СКАНДАЛ?

История с пенальти, назначенным за игру коленом, быстро облетела весь мир. Прошлой осенью про нее писали даже в России, а видеоролики с этим эпизодом собрали около полумиллиона просмотров на YouTube.

ФИФА провел собственное расследование и огласила первый вердикт уже в марте 2017 года. Тогда речь шла только о санкциях в арбитру. Ганец Жозеф Лемпти был признан виновным в незаконном влиянии на результат матча и получил пожизненную дисквалификацию. В деле был второй фигурант — помощник арбитра Дэвид Ларья, но с него все обвинения были сняты.

КТО ТАКОЙ ЖОЗЕФ ЛЕМПТИ?

42-летний Жозеф Лемпти — сын одного из лучших арбитров в истории ганского футбола Мэйджора Лемпти. В свободное от судейства время он работает старшим иммиграционным офицером. Лемти-младший начал серьезно заниматься судейством в 2007-м, а уже два года спустя попал в список элитных африканских арбитров. В марте 2009-го Лемпти работал на юниорском чемпионате Африки, судил полуфинал этого турнира.

Ганец уже получал серьезную дисквалификацию. В 2010 году от был на 6 месяцев отлучен от судейства за результативную ошибку в полуфинале Африканской Лиги чемпионов между «Эсперансом» и «Аль-Ахли». Лемпти засчитал гол, забитый рукой. Благодаря промашке судьи тунисцы одержали минимальную победу и вышли в финал.

Этот скандал не помешал Лемпти попасть в список арбитров Кубка африканский наций-2015. Там ганец обслуживал один матч — между сборными Конго и Буркина Фасо.

НАКАЖУТ ЛИ КОГО-ТО ЕЩЕ?

Судя по всему, крайним в этой истории станет именно Лемпти. Ни к чиновникам из Ганы, ни к южноафриканским функционерам, чья сборная победила в скандальной игре у ФИФА претензий вроде бы нет. После дисквалификации Лемпти чиновники почти полгода собирали дополнительную информацию, но в итоге ограничились лишь решением о переигровке матча между ЮАР и Сенегалом.

КАК ПЕРЕИГРОВКА СКАЖЕТСЯ НА БОРЬБЕ ЗА ПУТЕВКУ НА ЧМ-2018?