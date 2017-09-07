Самвел Бабаян отстранен от должности главного тренера сборной Узбекистана по футболу
Самвел Бабаян отстранен от должности главного тренера сборной Узбекистана после невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Узбекистана.
Сборная Узбекистана во вторник дома в матче заключительного тура группы A третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с командой Южной Кореи (0:0) и не сумела пробиться на турнир, который пройдет в России.
«Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен», — отмечается в сообщении федерации.
Бабаян возглавил сборную Узбекистана в июне 2015 года, сменив на посту главного тренера Мирджалола Касымова.
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