Самвел Бабаян отстранен от должности главного тренера сборной Узбекистана по футболу

Сборная Узбекистана во вторник дома в матче заключительного тура группы A третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с командой Южной Кореи (0:0) и не сумела пробиться на турнир, который пройдет в России.

«Самвел Бабаян и его штаб не справился с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен», — отмечается в сообщении федерации.

Бабаян возглавил сборную Узбекистана в июне 2015 года, сменив на посту главного тренера Мирджалола Касымова.