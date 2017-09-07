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7 сентября 2017, 9:57 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Матч с Польшей стал для сборной Казахстана самым посещаемым в отборе чемпионата мира-2018

Отборочный матч чемпионата мира между сборными Польши и Казахстана на «Национальном стадионе» в Варшаве собрал 56 963 зрителя, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

В нынешнем отборочном цикле данный матч сборной Казахстана оказался самым посещаемым. Ранее большее количество зрителей собрала домашняя игра с теми же поляками (2:2), на которой присутствовали 19 905 зрителей.

Наименее посещаемым оказался матч Черногория — Казахстан (5:0), собравший 8 517 зрителей. Средняя посещаемость сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле составляет 20 531 зритель.

4.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа E PGE Narodowy (National Stadium)
Польша 3:0 Казахстан
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Адам Навалка Александр Бородюк
Голы
11′ Аркадиуш Милик  
74′ Камиль Глик  
86′ Роберт Левандовски  
Составы
Лукаш Фабяньски  
Лукаш Пищек  
Камиль Глик  
Михал Паздан  
Мачей Рыбус  
Петр Зелиньски  
Роберт Левандовски (к)  
Аркадиуш Милик  
90′ Камиль Грощицки  
Лукаш Теодорчик  
65′ Мацей Макушевски  
Якуб Блащиковски  
89′ Кшиштоф Мончиньски  
Ян Беднарек  
  Давид Лория (к)
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Елдос Ахметов
  Дмитрий Шомко
  Виктор Дмитренко 24′
  Аслан Дарабаев
  Исламбек Куат 65′
  Юрий Логвиненко 62′
  Роман Муртазаев
  Абзал Бейсебеков 86′
  Асхат Тагыберген
  Сергей Хижниченко 68′
  Алексей Щеткин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 1
10 Угловые 6
7 Фолы 18
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Тенденция, однако

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