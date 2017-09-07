Матч с Польшей стал для сборной Казахстана самым посещаемым в отборе чемпионата мира-2018

Очередной свой матч в этом году, пятый в общем и четвертый отборочный, проиграла вчера в Варшаве национальная сборная Казахстана по футболу. О том, что бывают и другие исходы поединков, в 2017-м главная команда нашей страны просто не знает. И, как назло, во всех этих встречах во главе казахстанской дружины стоял пришедший в феврале на пост ее главного тренера Александр Бородюк. Совпадение, наверное.