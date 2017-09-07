Матч с Польшей стал для сборной Казахстана самым посещаемым в отборе чемпионата мира-2018
Отборочный матч чемпионата мира между сборными Польши и Казахстана на «Национальном стадионе» в Варшаве собрал 56 963 зрителя, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
В нынешнем отборочном цикле данный матч сборной Казахстана оказался самым посещаемым. Ранее большее количество зрителей собрала домашняя игра с теми же поляками (2:2), на которой присутствовали 19 905 зрителей.
Наименее посещаемым оказался матч Черногория — Казахстан (5:0), собравший 8 517 зрителей. Средняя посещаемость сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле составляет 20 531 зритель.
|4.09.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа E
|PGE Narodowy (National Stadium)
Главные тренеры
|Адам Навалка
|Александр Бородюк
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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