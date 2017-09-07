«Волгоград Арена» проведет три тестовых матча перед ЧМ-2018

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Большинство стадионов, принимающих матчи чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, уже или введены в эксплуатацию, или близки к этому. Одним из таких объектов является арена в Волгограде. Окончание ее строительства намечено на ноябрь 2017 года. По информации «Известий», уже в апреле 2018 года на «Волгоград Арене» пройдет первый официальный матч с участием местного футбольного клуба «Ротор-Волгоград», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение назначить Волгоград и его будущую арену местом проведения финального матча Кубка России, который пройдет 9 мая следующего года.

Информацию о проведении на «Волгоград Арене» двух весенних матчей ФНЛ подтвердил председатель Спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов во время церемонии награждения победителей детского турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola».

— На 21 апреля 2018 года намечено проведение на «Волгоград Арене» тестового матча «Ротор-Волгоград» — «Луч-Энергия» (Владивосток) в рамках первенства ФНЛ, 2 мая состоится игра «Ротора-Волгограда» против самарских «Крыльев Советов», — сообщил «Известиям» Александр Глинянов. — А уже 9 мая на «Волгоград Арене» пройдет финальный матч Кубка России. Таким образом, до старта чемпионата мира-2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи.

Он также не исключил, что в ближайшие годы на «Волгоград Арене» может пройти и традиционный турнир «Кожаный мяч». Культовое всесоюзное и всероссийское массовое соревнование среди детских команд проводится с 1964 года, и в понедельник в Волгограде состоялся финал розыгрыша 2017 года. Он прошел на поле стадиона «Зенит», который во время чемпионата мира станет одним из тренировочных объектов для национальных сборных, участников мундиаля. «Кожаный мяч» проводят Министерство спорта РФ и РФС.

— Думаю, что мы готовы провести «Кожаный мяч» на «Волгоград Арене», — сказал «Известиям» Александр Глинянов. — Вопрос времени, когда нам это доверят Министерство спорта РФ и РФС. Но мы уже показали, что можем хорошо проводить подобные соревнования. Организацию таких мероприятий должны оценивать участники и гости. И я не слышал упреков со стороны кого-либо по поводу проведения прошедшего «Кожаного мяча». Первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян отметил теплоту этого мероприятия, на матче были заполнены трибуны. Минспорта РФ также дало высокую оценку организации турнира.