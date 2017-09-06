Матч отбора ЧМ-2018 ЮАР — Сенегал будет переигран из-за нечестного судейства
ТАСС, 6 сентября. Матч третьего отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в африканской зоне между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча состоялась 12 ноября 2016 года в южноафриканской Полокване и завершилась победой хозяев (2:1). В марте этого года ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за «влияние на результат игры».
Решение ФИФА вступает в силу немедленно, но еще подлежит утверждению оргкомитетом соревнований, заседание которого состоится 14 сентября. Переигровка матча состоится в ноябре, точная дата станет известна позднее.
После четырех туров в группе D, где также выступают сборные
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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