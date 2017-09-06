Матч отбора ЧМ-2018 ЮАР - Сенегал будет переигран из-за нечестного судейства

Встреча состоялась 12 ноября 2016 года в южноафриканской Полокване и завершилась победой хозяев (2:1). В марте этого года ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за «влияние на результат игры».

Решение ФИФА вступает в силу немедленно, но еще подлежит утверждению оргкомитетом соревнований, заседание которого состоится 14 сентября. Переигровка матча состоится в ноябре, точная дата станет известна позднее.

После четырех туров в группе D, где также выступают сборные Буркина-Фасо и Кабо-Верде и имеют в активе по шесть очков, Сенегал будет располагаться на третьем месте с двумя очками в трех матчах. Сборная ЮАР замыкает таблицу с одним баллом.