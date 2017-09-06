Англия стала ближе к России

ГЕРМАНИЯ ПОДОЖДЕТ

Октябрь будет урожайнее — осчастливит сразу 18 команд: победителей 13 групп в Европе и Африке, а также занявших 2−4-е места в Южной Америке и 2−3-е — в Северной. Остальные шесть вакансий заполнятся в ноябре по итогам четырех европейских и двух межконтинентальных стыков.

Вообще-то календарь предпоследних спаренных туров обещал раздать значительно больше путевок в Россию. Но интрига не пожелала досрочно сдавать все позиции и придержала у себя, как минимум, четыре пропуска в финальный турнир. Выигрыш Северной Ирландии у Чехии отложил торжество немцев; Колумбия вместо двух побед, бронировавших ей «проходное» место, ограничилась двумя ничьими; Египет неожиданно уступил Уганде и поведет с ней теперь заочный спор; наконец, на финише недельной игровой череды Коста-Рика не справилась с мексиканцами. Да и дистанция между Нигерией и Замбией вполне могла быть сейчас восьми-, а не трехочковой, но завсегдатаи предыдущих ЧМ Камерун и Алжир, осрамившиеся в нынешнем отборе, все-таки вмешались в турнирные расклады и помогли организовать «финал» этой группы: в следующем туре лидеры сразятся в решающей битве.

ВИДАЛЬ НАИГРАЛ НА ОТПУСК

Помимо Камеруна, побитого нигерийцами 4:0, неудача постигла еще двоих участников летнего Кубка конфедераций, проходившего на российских стадионах. Австралия в игре с очень слабым Таиландом (в 9 матчах до этого он набрал 2 очка при разности мячей 6−22) добилась лишь минимальной победы, да и ту вырвала на последних минутах, и этим подарком с удовольствием воспользовалась Саудовская Аравия, от которой требовалось всего лишь выступить не хуже. Единственный гол в ворота Японии, уже решившей турнирные задачи, вывел аравийцев в финальный турнир — впервые с 2006 года. Австралия же теперь вынуждена прокладывать себе дорогу в Россию через сложную систему стыков: для начала ей нужно справиться с Сирией, а затем — с делегатом от Северной Америки.

Финалисты Кубка конфедераций чилийцы и вовсе опростоволосились, сенсационно уступив на своем поле Парагваю (еще и с крупным счетом — 0:3) и достаточно предсказуемо — Боливии на высокогорье (0:1). На чемпионат мира сборная Чили сможет попасть напрямую, скорее всего, только героическим образом — победив бразильцев на их поле. И при условии, что перед тем возьмет дома три очка у Эквадора. Все идет к тому, что следующим летом Видаль, Медель, Алексис Санчис и их партнеры впервые за много лет смогут полноценно отдохнуть.

СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ

Обращает на себя внимание и очередная заминка Аргентины, вновь, как и в первом круге, но на этот раз в родных стенах не справившейся с бедствующей Венесуэлой. Теперь команду Месси опережают в таблице не только фавориты, но и сборная Перу.

Восхождение перуанцев на четвертую строку южноамериканской группы, а панамцев — в трио лидеров зоны КОНКАКАФ, как и прорыв в стыки сирийской сборной, наверняка порадовали всех, кто привычному кругу вещей предпочитает новые впечатления. Конечно, вряд ли хоть кто-то из них в итоге доберется до России. Перуанцам для этого нужно последовательно обыграть Аргентину в гостях и Колумбию, которые в этих встречах тоже будут решать свою судьбу; Панаме — не проиграть в США и совладать с Коста-Рикой; Сирия выглядит заведомо слабее Австралии. Но, по крайней мере, можно целый месяц помечтать о том, что на ЧМ будут представлены не только набившие оскомину финалисты, изученные вдоль и поперек, но и колоритные новички.

Да и болельщики у этих троих не в пример искреннее. Надо было слышать, как рыдал в телеэфире сирийский комментатор, когда на 3-й добавленной минуте его команда сравняла счет в Иране и добыла необходимую ей ничью. Бесценные эмоции для страдающей страны.

И СЕРБИЯ, И ЧЕРНОГОРИЯ

Европа в отличие от прочих континентов старается придерживаться традиционной иерархии — и пока ей это, несмотря на отдельные сюрпризы, удается. Из 16 участников плей-офф Euro-2016 только один лишился шансов выступить на ЧМ и еще один занимает место ниже второго. Неудачником оказалась Венгрия, на которую, в общем-то, никто в соперничестве с Португалией и Швейцарией и не надеялся. А «отстающая» — Ирландия, но обогнал-то ее целый полуфиналист чемпионата Европы — Уэльс. Все остальные лауреаты и дипломанты прошлогоднего еврофестиваля — среди лидеров.

Среди бесчисленного множества состоявшихся встреч был ряд ключевых. Испания сполна отомстила Италии за поражение на Euro — 3:0, и почти обеспечила себе победу в группе. Англичане на «Уэмбли» превзошли Словакию и тоже вышли на границу зоны досягаемости. Сборная Бельгии благодаря тому, что эстонцы устояли против греков, а Кипр неожиданно одолел боснийцев, получила шанс досрочно занять первое место и сумела его реализовать, победив в Греции. Датчане сокрушили поляков (4:0) и вмешались в спор за лидерство, который Польша вела прежде лишь с Черногорией. Выигрыш сербов в Ирландии еще не гарантировал им выход на ЧМ, но создал все условия для этого: теперь им нужно всего лишь не уступить Австрии и Грузии — или же одного из них победить.

ОРАНЖЕВЫЙ ДЫМ

В двух группах обстановка накалилась до предела. Французы уничтожили голландцев, но тут же ни разу не забили Люксембургу, и теперь их поджидает непобедимая дома Болгария. У голландцев же осталась лишь эфемерная надежда на 2-е место: для этого им надо громить белорусов и шведов. На данный момент, если предположить, что Швеция выиграет дома у Люксембурга с такой же разностью, как и Голландия в Белоруссии, то в очном споре «оранжевые» должны будут побеждать скандинавов с перевесом в 3 мяча. Вероятность этого исхода, понятно, крайне невелика.

Совсем лихо закрутился сюжет в группе I, где на «полторы» вакансии претендуют сразу четверо, и на финише они по разу сыграют с аутсайдерами и друг с другом: Турция принимает Исландию, Украина — Хорватию. Визит турок, возглавляемых Мирчей Луческу, в Харьков ознаменовался скандалом: первый гол в их ворота был забит после того, как мяч выкатился за пределы поля, а рефери проморгал эпизод и не прервал игру. Система видеоповторов, не раз выручавшая судей на Кубке конфедераций, в отборочных матчах, как известно, не применяется.