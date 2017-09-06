Битва за Россию: кого увидят болельщики на ЧМ-2018, а кто останется за бортом

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Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Бразилия уже в России, Аргентина в очереди

Уже семь сборных, не считая команду-хозяйку турнира Россию, к текущему моменту гарантировали себе путевку на чемпионат мира. Не обошлось без сенсаций. Ведь в этот список входят как Мексика, Бельгия, Япония и Бразилия, так и Иран, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Первыми, как и положено сборной, носящей гордый статус «пентакампеоны», на турнир пробились бразильцы, сделав это в 21-й раз подряд, что вряд ли может кого-то удивить. Произошло это 28 марта, то есть после 14-го тура отбора в зоне КОНМЕБОЛ. Сборная Бразилии на своем поле разгромила команду Парагвая благодаря голам Филиппе Коутиньо, Неймара и Марсело — 3:0.

Футболисты сборной Бразилии AFP 2017

Формат отбора на чемпионат мира 2018 года остался традиционным для Южной Америки: матчи группового турнира проходят в два круга, команды играют между собой дома и на выезде, четыре лучшие получают путевки в финальную стадию, а пятая отправляется в межконтинентальный стык.

Этой пятой сборной на данный момент является команда Аргентины. Двукратные чемпионы мира рискуют впервые с 1970 года не попасть в решающую стадию чемпионата мира: финалисты турнира 2014 года не смогли одержать ни одной победы в последних трех встречах отбора и лишь на балл опережают триумфаторов Южной Америки последних двух лет — полюбившуюся по Кубку конфедераций всем россиянам сборную Чили.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) AFP 2017

Впрочем, отставание аргентинцев от занимающей вторую строчку в отборочной группе сборной Уругвая также не критично — лишь 3 очка. Также стоит учитывать, что по ходу квалификации у альбиселесте несколько раз менялся тренер. Херардо Мартино покинул пост после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки, в августе 2016-го его сменил Эдгардо Бауса, а уже 26 мая 2017 года команду возглавил известный по работе с «Севильей» Хорхе Сампаоли.

До окончания основного раунда отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ сборным осталось провести лишь два матча. Аргентинцы 5 октября примут команду Перу, а пятью днями позже отправятся в Эквадор. Две победы позволят Лионелю Месси и его команде выйти в финальную часть чемпионата мира напрямую, но их еще нужно добиться. А вот кто уже точно потерял все шансы на поездку в Россию в качестве участника чемпионата мира, так это сборные Боливии и Венесуэлы.

Шокирующая Азия

Футболисты сборной Японии после выхода в финальную часть чемпионата миру по футболу 2018 года в России Reuters

В азиатской зоне определились уже четыре участника финальной стадии чемпионата мира. Это сборные Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Японии. Для иранцев и аравийцев этот чемпионат мира станет лишь пятым в истории.

Формат квалификации в азиатской зоне представляет из себя четыре раунда и стыковые матчи после них. В Россию отправляются по две команды из каждой группы третьей стадии отбора. Еще две сборные, занявшие третьи места, затем выясняют между собой дома и на выезде участника межконтинентальных стыковых матчей. Этими командами стали Сирия и Австралия. Первый матч пройдет 5 октября, ответный — через пять дней.

Примечательно, что среди неудачников третьего раунда азиатской квалификации сборные Узбекистана, Китая, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и Таиланда.

Перед заключительным туром экс-полузащитник «Краснодара», а ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов заявлял: «Это наш (сборной Узбекистана) последний шанс. Либо побеждаем Южную Корею, либо надо закрывать футбол в нашей стране». Матч завершился вничью — 0:0. Узбекистан не попал даже в стыки, а Южная Корея едет в Россию.

Непредсказуемая Европа

Традиционно интересная борьба за попадание на чемпионат мира развернулась в Европе, где пока только бельгийцы добились путевки в Россию. В весьма сложном положении оказались голландцы, переживающие в последние годы достаточно серьезный кризис. Оставшись без чемпионата Европы-2016, в текущем отборочном турнире сборная Нидерландов идет на 3-й строчке в группе А, отставая на 3 очка от шведов и рискуя не попасть даже в стыки.

Болельщики сборной Голландии РИА "Новости"

Но на чемпионате мира болельщики из Нидерландов без «своих» все же не останутся. А дело в том, что главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу является ни кто иной, как Берт ван Марвейк, который работал со сборной Голландии с 2008 по 2012 год и приводил ее к серебряным медалям ЧМ-2010. А в число его консультантов входит Марк ван Боммел — тот самый опорный полузащитник «Барселоны», «Баварии» и «Милана», завершивший карьеру в 2013 году.

Действующим чемпионам Европы португальцам, одержавшим семь побед в восьми матчах, при этом приходится мириться с ролью догоняющих в группе В. Их опережают швейцарцы, демонстрирующие стопроцентный показатель: 8 побед из 8, 18 забитых мячей и лишь 3 пропущенных.

Футболисты сборной Германии Reuters

Сборная Германии за 8 матчей отборочной стадии также не отдала соперникам еще ни одного очка и уверенно возглавляет группу С, где главной сенсацией можно назвать впечатляющее выступление команды Северной Ирландии: 19 очков в активе и преимущество в 10 баллов от ближайшего преследователя — сборной Азербайджана. А вот выступление в этой группе команды Норвегии, наоборот, претендует на звание «Разочарование года» — лишь 7 очков и предпоследнее место.

В группе D лидирует сборная Сербии, которую лишь одна победа отделяет от прямого выхода в финальную стадию чемпионата мира. Ближайший преследователь — команда Уэльса с Гаретом Бейлом — отстает на 4 очка и 6 октября отправится в Грузию. Кстати, с этим же соперником закрывать групповой этап будут и сербы. Дома. А до того им предстоит отправиться в Австрию на «Эрнст Хаппель Арену». К слову, австрийцы уже потеряли все шансы на выход из группы.

В группе F лидирует сборная Англии, которая на 5 очков опережает команду Словакии и на 6 — Словению. Именно словенцы пожалуют на «Уэмбли» 5 октября, и уже после этого матча чемпионы мира 1966 года могут оформить путевку в Россию.

Испанцы, накануне разгромившие со счетом 8:0 команду Лихтенштейна, идут на первой строчке в группе G, на три очка опережая итальянцев. И подопечным Хулена Лопетеги достаточно не оступиться в матчах с албанцами и израильтянами, чтобы отправить итальянцев в «стыки».

А вот в группе I ситуация абсолютно непредсказуемая: после поражения от Исландии сборная Украины опустилась на четвертое место, при этом ее, как и турков, от первого и второго места отделяют лишь два очка.

Защитники сборной Украины по футболу Николай Матвиенко и команды Исландии Сверрир Ингасон (слева направо) AFP 2017

Возглавляет группу сборная Хорватии, которой еще предстоят матчи с командами Финляндии и Украины. Турки же в девятом туре примут в Эскишехире исландцев, и от результата этого матча будут зависеть дальнейшие перспективы как самой сборной Турции, так и команды Украины.

Похожая ситуация и в группе Е, где с 19 очками лидирует сборная Польши. Но у команд Черногории и Дании по 16 баллов, и в следующем туре им играть друг с другом. Поляки же сначала пожалуют в Ереван, а в последнем туре 8 октября примут в Варшаве сборную Черногории.

Уже лишились даже теоретических шансов приехать в Россию не в качестве туристов футболисты сборных Казахстана (последнее место в группе Е), Белоруссии (последнее место в группе А), Латвии (последнее место в группе В), Молдавии (последнее место в группе D). А команда Эстонии имеет лишь теоретические шансы на второе место в группе H.