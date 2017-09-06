Реконструкция «Екатеринбург-Арены» идет с опережением графика, отмечает Мутко

По словам В. Мутко, которые приводятся в сообщении, обновленный стадион, расположенный в центре города, станет украшением Екатеринбурга.

«Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к Чемпионату мира-2018, и Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьезных тревог. Качество и темп стройки очень высокий. Вокруг стадиона сегодня создается очень хорошее, комфортное пространство для того, чтобы сюда было удобно добраться», — отметил В. Мутко.

Журналистам после осмотра стадиона он заявил, что степень готовности объекта высокая. «Конечно, степень готовности стадиона очень высокая, это больше 87% Я думаю, что можно будет уже начинать в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию», — добавил вице-премьер РФ.

В пресс-релизе группы «Синара» уточняется, что В. Мутко осмотрел исторической фасад спортобъекта, проверил готовность футбольного поля, где уже проведена подкормка и стрижка травы, а также начата прошивка газона искусственными волокнами. Кроме того, В. Мутко посетил подтрибунные помещения: пресс-центр, раздевалки, душевые и разминочную, а также на лифте поднялся в одну из VIP-лож повышенной комфортности — скайбокс.

Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский рассказал вице-премьеру РФ, что в настоящее время на стадионе полностью завершены работы на постоянных трибунах, ведется устройство сборно-разборных трибун, идет отделка подтрибунных помещений. Полностью установлен навес, идет реставрация исторических фасадов и устройство архитектурной подсветки, завершается монтаж инженерных сетей.

«Что касается готовности, повторюсь, что все сделаем чуть раньше срока. Поэтому, надеюсь, что в апреле какие-то мероприятия уже на стадионе пройдут», — сказал М. Ходоровский журналистам. По словам председателя совета директоров группы «Синара» Дмитрия Пумпянского, слова которого приводятся в сообщении, строительные работы на «Екатеринбург-Арене» вышли на финальный этап. «Стадион полностью соответствует проекту и требованиям FIFA. Нет никаких сомнений, что мы сдадим стадион в срок, подготовим к эксплуатации до конца года, чтобы успешно провести тестовые мероприятия на арене уже будущей весной», — подчеркнул Д. Пумпянский.

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков заявил журналистам, что в этом году стадион точно будет введен в эксплуатацию.

«Такого состояния и готовности стадиона, которые сегодня мы видим, собственно говоря, нет нигде. В этом году 100% стадион будет введен в эксплуатацию», — отметил П. Новиков.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года «Синара-Девелопмент» заключила госконтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018. Сумма госконтракта составляет 12,2 млрд рублей.

Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.