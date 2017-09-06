Реконструкция «Екатеринбург-Арены» идет с опережением графика, отмечает Мутко
Interfax-Russia.ru — Вице-премьер РФ, глава координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко в рамках рабочего визита в Екатеринбург оценил ход строительства стадиона «Екатеринбург-Арена», реконструкцией которого занимается «Синара-Девелопмент» (девелоперское подразделение группы «Синара»), и отметил высокую степень готовности объекта, сообщает центр общественных связей группы «Синара».
По словам В. Мутко, которые приводятся в сообщении, обновленный стадион, расположенный в центре города, станет украшением Екатеринбурга.
«Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к Чемпионату мира-2018, и Екатеринбург не вызывает у нас никаких серьезных тревог. Качество и темп стройки очень высокий. Вокруг стадиона сегодня создается очень хорошее, комфортное пространство для того, чтобы сюда было удобно добраться», — отметил В. Мутко.
Журналистам после осмотра стадиона он заявил, что степень готовности объекта высокая. «Конечно, степень готовности стадиона очень высокая, это больше 87% Я думаю, что можно будет уже начинать в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию», — добавил
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Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский рассказал
«Что касается готовности, повторюсь, что все сделаем чуть раньше срока. Поэтому, надеюсь, что в апреле
Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков заявил журналистам, что в этом году стадион точно будет введен в эксплуатацию.
«Такого состояния и готовности стадиона, которые сегодня мы видим, собственно говоря, нет нигде. В этом году 100% стадион будет введен в эксплуатацию», — отметил П. Новиков.
Как сообщалось, в сентябре 2015 года «Синара-Девелопмент» заключила госконтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018. Сумма госконтракта составляет 12,2 млрд рублей.
Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.
Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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