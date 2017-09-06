Жеребьевка раунда плей-офф европейского отбора на ЧМ-2018 пройдет 17 октября

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В жеребьевке примут участие восемь команд, занявших вторые места в отборочных группах. Сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября.

Команды сыграют по два матча — дома и в гостях, встречи пройдут с 9 по 14 ноября.