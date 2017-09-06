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6 сентября 2017, 12:49 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Жеребьевка раунда плей-офф европейского отбора на ЧМ-2018 пройдет 17 октября

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Жеребьевка заключительной стадии квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России в зоне УЕФА — раунда плей-офф — состоится 17 октября в Цюрихе, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Жеребьевка раунда плей-офф европейского отбора на ЧМ-2018 пройдет 17 октября - Фото Увеличить
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В жеребьевке примут участие восемь команд, занявших вторые места в отборочных группах. Сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября.

Команды сыграют по два матча — дома и в гостях, встречи пройдут с 9 по 14 ноября.

Победители девяти групп напрямую попадут на чемпионат мира, а восемь лучших сборных среди команд, занявших в своих группах второе место, оспорят оставшиеся четыре европейские путевки на мундиаль в матчах плей-офф.
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