Жеребьевка раунда плей-офф европейского отбора на ЧМ-2018 пройдет 17 октября
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Жеребьевка заключительной стадии квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России в зоне УЕФА — раунда плей-офф — состоится 17 октября в Цюрихе, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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В жеребьевке примут участие восемь команд, занявших вторые места в отборочных группах. Сборные будут распределены по двум корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА от 16 октября.
Команды сыграют по два матча — дома и в гостях, встречи пройдут с 9 по 14 ноября.
Победители девяти групп напрямую попадут на чемпионат мира, а восемь лучших сборных среди команд, занявших в своих группах второе место, оспорят оставшиеся четыре европейские путевки на мундиаль в матчах
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