«Что подходит Неймару, подходит и Бразилии»
Сборная Аргентины не сумела переиграть Венесуэлу и занимает за два тура до финиша южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира — 2018 в России пятое место, которое дает возможность сыграть только в стыковых матчах за попадание на мундиаль.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Аргентина — Венесуэла — 1:1.
Сначала Лионель Месси и Ко сыграли нулевую ничью в Монтевидео с Уругваем Луиса Суареса, а 5 сентября не смогли уже дома переиграть главного аутсайдера южноамериканского отбора, сборную Венесуэлы, в активе которой до матча с аргентинцами было всего 7 очков.
В начале второго тайма венесуэльцы даже вышли вперед после удара Джона Мурильо, но через четыре минуты Рольф Фельтшер срезал мяч в собственные ворота, равновесие восстановилось, и ничейный счет продержался до финального свистка.
«Наше положение еще больше осложнилось. Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола. Но нам не хватило настойчивости. Тем не менее наш футбол в первом тайме дает повод для оптимизма. Мы выпустили из своих рук прекрасную возможность, но это футбол», — приводит слова Сампаоли издание Ole.
В середине первого тайма у Аргентины получил травму вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель ди Мария, и он был заменен в матчах сборной страны уже в 45-й раз — больше всех в аргентинской истории.
При этом всего на счету футболиста, едва не перешедшего нынешним летом в испанскую «Барселону», 88 встреч в составе национальной команды.
Колумбия — Бразилия — 1:1.
У кого нет никаких проблем, так это у сборной Бразилии, пусть пенаткампеоны и прервали свою рекордную в истории девятиматчевую победную серию в южноамериканском отборе, разошедшись миром в Боготе с Колумбией.
Плеймейкер лондонского «Челси» Виллиан открыл счет в матче на исходе первой половины встречи, но обретший второе дыхание в карьере Радамель Фалькао из «Монако» в начале второй половины забил ответный мяч и спас хозяев от поражения.
«Я вспоминаю о трех ударах Неймара, которые могли стать решающими. Это футболист, который всегда должен быть в действии, — приводит Globoesporte послематчевый комментарий главного тренера Бразилии Тите.
— Я увидел Неймара очень сконцентрированным, что соответствует требованиям, предъявляемым всей команде. Что подходит для Неймара, подходит и для сборной Бразилии.
«Соперники меня не провоцировали, я не чувствовал ничего подобного с их стороны. Сам я был при этом спокоен на поле. Я рад за сборную Бразилии, поскольку команда действительно играет в хороший футбол», —сказал после окончания матча сам капитан бразильской команды Неймар, перешедший летом из «Барселоны» в «ПСЖ».
Для Колумбии, ведущей упорную борьбу за попадание на мировой форум, это очко против уже пробившейся в Россию Бразилии ценится на вес золота. Хотя колумбийцы и уступили вторую строчку таблицы Уругваю, обыгравшему на выезде Парагвай (2:1), в данном случае третья позиция — тоже отличное положение.
«Колумбия располагает высококвалифицированными игроками атаки — Хамесом, Фалькао, Кардоной. Эта команда разнообразно атакует и требует повышенного внимания к себе при подготовке и во время матча, — добавил на
— Игрой с Колумбией я доволен больше, чем матчем с Эквадором, который мы выиграли (2:0). Сегодня нам удалось показать стабильную игру. Ничья — справедливый результат, но мы больше заслуживали победу, поскольку у нас было больше голевых шансов.
Ситуация в отборе.
За два тура до финиша ситуация в южноамериканском отборочном турнире
Набрав 37 очков, Бразилия уже давно думает о российском мундиале, а вот Боливия с ее 13 баллами и Венесуэла с ее 8 очками уже никуда точно не попадают.
Зато семь других национальных сборных Южной Америки претендуют на оставшиеся три прямых путевки в Россию и одно место в стыковых играх.
С 27 баллами второе место занимает Уругвай, у Колумбии 26 очков, а четвертым идет переигравший на выезде со счетом 2:1 благодаря поздним голам Перу, у него 24 пункта.
Столько же очков набрала и располагающаяся на пятой позиции Аргентина, которая пока не находится в зоне прямого попадания на чемпионат мира.
Впрочем, положение нынешней команды Хорхе Сампаоли все же лучше, чем у сборной, которую он делал успешной до своего ухода в «Севилью».
Сборная Чили сначала получила три безответных мяча 31 августа дома от Парагвая, а затем 5 сентября уступила в условиях боливийского высокогорья местной сборной, пропустив единственный мяч от бывшего футболиста «Терека»
Чилийцы опустили на шестую строчку с 23 очками, и их участие в чемпионате мира находится под большим вопросом.
«Извини, Чили, за эти два поражения. Мы оставили все на поле, но не смогли выиграть. Продолжаем борьбу. У меня остались два матча и чемпионат мира. Спасибо за такую любовь все эти годы»,
— написал в своем инстаграме полузащитник немецкой «Баварии» Артуро Видаль, намекнувший на скорое окончание выступлений за сборную.
Вслед за Чили расположились набравший 21 балл Парагвай и Эквадор с 20 очками — эти сборные также
Предпоследний тур отбора в зоне КОНМЕБОЛ состоится 5 октября, когда Колумбия примет Парагвай, Чили сразится с Эквадором, Аргентина дома сыграет с Перу, Уругвай отправится в Венесуэлу, а Бразилии предстоит подышать горным воздухом боливийского
Окончательно все прояснится в последнем туре 10 октября. В нем Парагвай примет Венесуэлу, Аргентина отправится в Эквадор, Перу сыграет дома с Колумбией, Уругвай — с Боливией, а Чили будут умирать ради результата на выезде в Бразилии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter