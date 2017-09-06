«Что подходит Неймару, подходит и Бразилии»

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Аргентина — Венесуэла — 1:1.

Августовско-сентябрьская часть отборочного турнира к чемпионату мира в России в зоне КОНМЕБОЛ Аргентине не особенно удалась. Даже принятое управление командой маэстро тактики и мотивации Хорхе Сампаоли, покинувшего ради национальной сборной своей страны испанскую «Севилью» и вызов опального раньше бомбардира итальянского «Интера» Мауро Икарди не помогли «альбиселесте».

Сначала Лионель Месси и Ко сыграли нулевую ничью в Монтевидео с Уругваем Луиса Суареса, а 5 сентября не смогли уже дома переиграть главного аутсайдера южноамериканского отбора, сборную Венесуэлы, в активе которой до матча с аргентинцами было всего 7 очков.

В начале второго тайма венесуэльцы даже вышли вперед после удара Джона Мурильо, но через четыре минуты Рольф Фельтшер срезал мяч в собственные ворота, равновесие восстановилось, и ничейный счет продержался до финального свистка.

«Наше положение еще больше осложнилось. Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола. Но нам не хватило настойчивости. Тем не менее наш футбол в первом тайме дает повод для оптимизма. Мы выпустили из своих рук прекрасную возможность, но это футбол», — приводит слова Сампаоли издание Ole.

В середине первого тайма у Аргентины получил травму вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель ди Мария, и он был заменен в матчах сборной страны уже в 45-й раз — больше всех в аргентинской истории.

При этом всего на счету футболиста, едва не перешедшего нынешним летом в испанскую «Барселону», 88 встреч в составе национальной команды.

Колумбия — Бразилия — 1:1.

У кого нет никаких проблем, так это у сборной Бразилии, пусть пенаткампеоны и прервали свою рекордную в истории девятиматчевую победную серию в южноамериканском отборе, разошедшись миром в Боготе с Колумбией.

Плеймейкер лондонского «Челси» Виллиан открыл счет в матче на исходе первой половины встречи, но обретший второе дыхание в карьере Радамель Фалькао из «Монако» в начале второй половины забил ответный мяч и спас хозяев от поражения.

«Я вспоминаю о трех ударах Неймара, которые могли стать решающими. Это футболист, который всегда должен быть в действии, — приводит Globoesporte послематчевый комментарий главного тренера Бразилии Тите.

— Я увидел Неймара очень сконцентрированным, что соответствует требованиям, предъявляемым всей команде. Что подходит для Неймара, подходит и для сборной Бразилии.

«Соперники меня не провоцировали, я не чувствовал ничего подобного с их стороны. Сам я был при этом спокоен на поле. Я рад за сборную Бразилии, поскольку команда действительно играет в хороший футбол», —сказал после окончания матча сам капитан бразильской команды Неймар, перешедший летом из «Барселоны» в «ПСЖ».

Для Колумбии, ведущей упорную борьбу за попадание на мировой форум, это очко против уже пробившейся в Россию Бразилии ценится на вес золота. Хотя колумбийцы и уступили вторую строчку таблицы Уругваю, обыгравшему на выезде Парагвай (2:1), в данном случае третья позиция — тоже отличное положение.

«Колумбия располагает высококвалифицированными игроками атаки — Хамесом, Фалькао, Кардоной. Эта команда разнообразно атакует и требует повышенного внимания к себе при подготовке и во время матча, — добавил на пресс-конференции Тите.

— Игрой с Колумбией я доволен больше, чем матчем с Эквадором, который мы выиграли (2:0). Сегодня нам удалось показать стабильную игру. Ничья — справедливый результат, но мы больше заслуживали победу, поскольку у нас было больше голевых шансов.

Ситуация в отборе.

За два тура до финиша ситуация в южноамериканском отборочном турнире по-настоящему запутанная. Все понятно только с лидером и двумя аутсайдерами.

Набрав 37 очков, Бразилия уже давно думает о российском мундиале, а вот Боливия с ее 13 баллами и Венесуэла с ее 8 очками уже никуда точно не попадают.

Зато семь других национальных сборных Южной Америки претендуют на оставшиеся три прямых путевки в Россию и одно место в стыковых играх.

С 27 баллами второе место занимает Уругвай, у Колумбии 26 очков, а четвертым идет переигравший на выезде со счетом 2:1 благодаря поздним голам Перу, у него 24 пункта.

Столько же очков набрала и располагающаяся на пятой позиции Аргентина, которая пока не находится в зоне прямого попадания на чемпионат мира.

Впрочем, положение нынешней команды Хорхе Сампаоли все же лучше, чем у сборной, которую он делал успешной до своего ухода в «Севилью».

Сборная Чили сначала получила три безответных мяча 31 августа дома от Парагвая, а затем 5 сентября уступила в условиях боливийского высокогорья местной сборной, пропустив единственный мяч от бывшего футболиста «Терека» Хуан-Карлоса Арсе с пенальти на исходе часа игры.

Чилийцы опустили на шестую строчку с 23 очками, и их участие в чемпионате мира находится под большим вопросом.

«Извини, Чили, за эти два поражения. Мы оставили все на поле, но не смогли выиграть. Продолжаем борьбу. У меня остались два матча и чемпионат мира. Спасибо за такую любовь все эти годы»,

— написал в своем инстаграме полузащитник немецкой «Баварии» Артуро Видаль, намекнувший на скорое окончание выступлений за сборную.

Вслед за Чили расположились набравший 21 балл Парагвай и Эквадор с 20 очками — эти сборные также по-прежнему участвуют в борьбе и надеются пробиться в Россию.

Предпоследний тур отбора в зоне КОНМЕБОЛ состоится 5 октября, когда Колумбия примет Парагвай, Чили сразится с Эквадором, Аргентина дома сыграет с Перу, Уругвай отправится в Венесуэлу, а Бразилии предстоит подышать горным воздухом боливийского Ла-Паса.

Окончательно все прояснится в последнем туре 10 октября. В нем Парагвай примет Венесуэлу, Аргентина отправится в Эквадор, Перу сыграет дома с Колумбией, Уругвай — с Боливией, а Чили будут умирать ради результата на выезде в Бразилии.