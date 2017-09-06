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6 сентября 2017, 10:24 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Футболисты сборной Саудовской Аравии получат более $1,3 млн за выход на ЧМ-2018

ДУБАЙ, 6 сен — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд пообещал выплатить вознаграждение в пять миллионов саудовских риалов (более 1,3 миллиона долларов) всем игрокам сборной Саудовской Аравии за выход на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщил в среду саудовский новостной портал «Аджиль» со ссылкой на осведомленные источники.

Во вторник сборная Саудовской Аравии со счетом 1:0 обыграла команду Японии в матче азиатского отборочного турнира и завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году России.

По информации портала, новость о вознаграждении сообщил игрокам после завершения игры в раздевалке глава административного совета Управления по спорту Абдель Малик Аль Шейх, который пришел их поздравить с успешной квалификацией на чемпионат мира.

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