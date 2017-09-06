Футболисты сборной Саудовской Аравии получат более $1,3 млн за выход на ЧМ-2018

Во вторник сборная Саудовской Аравии со счетом 1:0 обыграла команду Японии в матче азиатского отборочного турнира и завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году России.

По информации портала, новость о вознаграждении сообщил игрокам после завершения игры в раздевалке глава административного совета Управления по спорту Абдель Малик Аль Шейх, который пришел их поздравить с успешной квалификацией на чемпионат мира.