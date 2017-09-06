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6 сентября 2017, 10:20 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

8 ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018

Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них.

Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины Италии и Нидерландов? Существует риск что до России не доберётся никто из них. Увеличить
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Нидерланды

Бронзовые призёры чемпионата мира 2014 года пролетели мимо Евро-2016, а теперь рискуют остаться за бортом и турнира в России. Некогда очень сильная сборная Нидерландов никак не может выйти и затягивающегося кризиса. За два тура до окончания отборочного цикла «оранжевые» занимают третье место в своей группе, отставая от Швеции на три очка, а от Франции — на четыре. При этом напрямую на ЧМ-2018 выходят только победители групп, а восемь из девяти сборных, ставших вторыми, сыграют в стыковых матчах. Чтобы зацепиться хотя бы за «стыки» команда Дика Адвоката должна побеждать в октябре белорусов в гостях и шведов на своём поле.

Португалия

Действующие чемпионы Европы выиграли семь из восьми матчей в группе, но поражение в Швейцарии в 1-м туре квалификации может стать для них роковым. Кстати, в той игре не участвовал Криштиану Роналду. Потрясающе стабильные швейцарцы по-прежнему не имеют осечек, поэтому опережают португальцев на три очка. Нет сомнений, что в следующем туре команда Фернанду Сантуша выигрывает на выезде у Андорры, и всё решится в заключительном матче Португалия — Швейцария. Пожалуй, худший для португальцев сценарий — это попадание в «стыки», где какой-нибудь крепкий орешек обломит им зубы.

Уэльс

Сборная Уэльса стала одним из откровений Евро-2016. Год назад валлийцы удивили и всем очень понравились, хотя российским болельщикам в меньшей степени, поскольку превратили наших звёзд в шутов. Сейчас Гарет Бэйл и Ко занимают второе место в непростой группе с Сербией, Ирландией и Австрией, отставая от лидирующих сербов на четыре очка и опережая идущих следом ирландцев на один балл. Однако проблема валлийцев ещё и в том, что у них наряду с Боснией меньше всего очков из претендентов на «стыки». Нужны победы над Грузией в гостях и Ирландией дома.

Италия

«Скуадре Адзурре» не повезло угодить в одну группу с испанцами, мечтающими вернуть себе титул чемпионов мира и Европы. Крупное поражение на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 0:3, по сути, ставит крест на надеждах сборной Италии напрямую отобраться на ЧМ-2018. В октябре команде Джампьеро Вентуры надо спокойно финишировать на второй позиции в группе и ждать жеребьёвки стыковых матчей. Понятно, что итальянцы, как и португальцы, почти в любой паре окажутся в роли фаворита, но в футболе всякие чудеса случаются. Будет очень обидно, если Джанлуиджи Буффон не приедет в Россию.

Исландия

На прошедшем чемпионате Европы сборная Исландия влюбила в себя весь мир. Ничья с Португалией и победа над Англией в 1/8 финала — эти два матча исландцы ещё долго будут вспоминать. Здорово, что после успеха на Евро-2016 искра у островитян не угасла, они достойно выглядят в отборочном цикле ЧМ-2018. На данный момент Исландия делит первое место с Хорватией по набранным очкам, опережая на два балла Турцию и Украину. Однако в следующем туре её ждёт выезд к туркам, где выстоять будет очень сложно. Возможно, яркие исландские болельщики всё-таки не доберутся до России.

Чили

Южная Америка, скорее всего, будет представлена на ЧМ-2018 пятью сборными. Квартет сильнейших по итогам группового этапа получает гарантированные места на чемпионате мира, а пятая команда поспорит в «стыках» с проходимым соперником — Новой Зеландией, выигравшей отбор в Океании. Как ни странно, в этих комфортных вроде бы условиях с большими проблемами столкнулся финалист Кубка конфедераций. Чилийцы неожиданно проиграли в Боливии, и за два тура до финиша идут лишь шестыми. Впереди ещё выезд в Бразилию, где мало не покажется, пусть бразильцы и решили уже главную задачу.

Аргентина

В не самом выгодном положении находится на данный момент и сборная Аргентины. Чемпионат мира без Месси и Роналду — это страшный сон, однако аргентинская звезда, как и португальская, до сих пор не имеет на руках билета в Россию. Финалисты ЧМ-2014 умудрились сыграть дома вничью с аутсайдером отборочного цикла Венесуэлой (1:1), что только усилило тревогу болельщиков бело-голубых. Сборная Аргентины находится на пограничной пятой позиции, а за её спиной спрятались опасные чилийцы. Если аргентинцы не одолеют через месяц и соседа по таблице команду Перу, наверняка выпадут из пятёрки.

США

Мы привыкли к тому, что сборная США — неизменный участник чемпионатов мира с начала 1990-х. Казалось бы, в сегодняшних условиях американцам не составляет особого труда завоевать путёвку на турнир, ведь по регламенту три лучших команды КОНКАКАФ попадают на мировое первенство напрямую, а четвертая получает шанс в стыковых матчах с представителем Азии. Но не исключено, что для США всё и закончится на «стыках», где им вполне может поставить подножку Австралия. Этой ночью американцы едва не проиграли на выезде Гондурасу, с которым и делят третье место. Коста-Рику уже вряд ли удастся догнать, а лидера группы Мексику — точно нет.

Бонус

Чехия

Нельзя пройти мимо и ещё двух сборных, которые на самом деле уже лишились всех шансов пробиться на чемпионат мира. В нашу страну не приедет национальная команда Чехии. Что-то чехи совсем сильно сдали. За восемь матчей отборочного цикла набрали лишь девять очков, умудрились пропустить вперёд себя даже сборную Азербайджана. Через месяц у Чехии как раз матч в Баку — за третье место. Безусловный лидер группы Германия и закалённая Евро-2016 Северная Ирландия оторвались слишком далеко, чтобы команда Карла Яролима хотя бы помечтала о стыковых матчах.

Камерун

Участник Кубка конфедераций и победитель последнего Кубка Африки тоже потерял даже теоретическую возможность сыграть на чемпионате мира в России. Нынешнему Камеруну не повторить успех команды Валерия Непомнящего. В решающей стадии отборочного цикла лучшие африканские сборные были поделены на пять групп, при этом путёвку на ЧМ-2018 получают только победители. «Неукротимым львам» не повезло попасть в квартет к Нигерии, Замбии и Алжиру — мощным по местным меркам соперникам. Камерун трижды сыграл вничью и проиграл в гостях Нигерии, от которой отстал на семь очков за два тура до финиша. Эти «львы» вовсе не страшные.

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