Сборная КНР не примет участие в ЧМ-2018 в России

5 августа состоялся отборочный матч ЧМ-2018 по футболу, в рамках которого на поле встретились сборные КНР и Катара. Китайские футболисты оказались сильнее, одержав победу со счетом 2:1, однако даже победа над сборной Катара не позволила футболистам из Китая пробиться в групповую стадию турнира.

Для поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу китайские футболисты должна были одержать победу над катарскими спортсменами, а сборные Узбекистана и Сирии уступить своим оппонентам. Команда из Узбекистана сыграла в ничью с южнокорейской командой, сборная Сирии сыграла со сборной Ирака со счетом 2:2, пишет «Жэньминь жибао».

Китай занял пятое место в группе с 12 очками. Лидеры группы сборные Южной Кореи и Ирана получили автоматические путевки в Россию. Сборная Сирии сыграет в стыковых матчах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 августа завершились матчи третьего отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, который примет Россия. Сборная КНР одержала победу над командой из Узбекистана.