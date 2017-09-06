Видаль намекнул, что может завершить карьеру в сборной Чили после ЧМ-2018
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может завершить международную карьеру.
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После поражения в отборочном турнире ЧМ-2018 от Боливии (0:1) 30-летний хавбек оставил сообщение в своём «Инстаграме».
«Извини, Чили, за эти два поражения. Мы оставили всё на поле, но не смогли выиграть. Продолжаем борьбу. У меня остались два матча и чемпионат мира. Спасибо за такую любовь все эти годы», — говорится в сообщении.
Артуро Видаль выступает за сборную Чили с февраля 2007 года. За два тура до конца отборочной кампании чилийцы занимают в южноамериканской зоне 6-е место.
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