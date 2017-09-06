Сампаоли: Аргентинцы должны были разгромить венесуэльцев в матче отбора на ЧМ-2018
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Сборная Аргентины по футболу упустила несколько голевых моментов и должна была побеждать команду Венесуэлы с разницей в три мяча в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, заявил главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.
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Встреча, состоявшаяся в
«Мы приехали сражаться и думали о том, что осталось два матча, которые необходимо выиграть. Встреча должна была закончиться нашей победой с разницей в три мяча. Мы не использовали отличную возможность (набрать три очка), но это футбол, подобное иногда случается. У нас классные игроки, которые создали 11 великолепных моментов, но соперник сумел забить гол», — сказал Сампаоли, которого цитирует Ole.
«Немного раздражает, что при таком игровом преимуществе мы не смогли победить в таком важном матче. Если это происходит в начале отборочного цикла, то можно иначе анализировать ситуацию, но сейчас все довольно непросто. Надеюсь, это не помешает нам в будущем», — добавил он.
Сборная Аргентины занимает пятое место в турнирной таблице с 24 очками. Путевки на чемпионат мира, который пройдет в России, получат четыре лучших команды. Сборная, занявшая пятое место, получает право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.
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