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6 сентября 2017, 9:34 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сампаоли: Аргентинцы должны были разгромить венесуэльцев в матче отбора на ЧМ-2018

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Сборная Аргентины по футболу упустила несколько голевых моментов и должна была побеждать команду Венесуэлы с разницей в три мяча в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, заявил главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сборная Аргентины по футболу упустила несколько голевых моментов и должна была побеждать команду Венесуэлы с разницей в три мяча в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года заявил главный тренер аргентинцев <span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Сампаоли</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Буэнос-Айресе, закончилась со счетом 1:1. Джон Мурильо вывел гостей вперед на 51-й минуте, а на 54-й Рольф Фельчер отметился автоголом.

«Мы приехали сражаться и думали о том, что осталось два матча, которые необходимо выиграть. Встреча должна была закончиться нашей победой с разницей в три мяча. Мы не использовали отличную возможность (набрать три очка), но это футбол, подобное иногда случается. У нас классные игроки, которые создали 11 великолепных моментов, но соперник сумел забить гол», — сказал Сампаоли, которого цитирует Ole.

«Немного раздражает, что при таком игровом преимуществе мы не смогли победить в таком важном матче. Если это происходит в начале отборочного цикла, то можно иначе анализировать ситуацию, но сейчас все довольно непросто. Надеюсь, это не помешает нам в будущем», — добавил он.

Сборная Аргентины занимает пятое место в турнирной таблице с 24 очками. Путевки на чемпионат мира, который пройдет в России, получат четыре лучших команды. Сборная, занявшая пятое место, получает право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

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