Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30911008/
6 сентября 2017, 8:23 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборные Мексики и Коста-Рики сыграли вничью в квалификации ЧМ-2018

ТАСС, 6 сентября. Сборная Мексики в гостях сыграла вничью с командой Коста-Рики со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

<em>ТАСС 6 сентября. </em>Сборная Мексики в гостях сыграла вничью с командой <nobr>Коста-Рики</nobr> со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев гол забил Маркос Уренья (82-я минута), автогол на счету игрока сборной Коста-Рики Кристиана Гамбоа (42).

В параллельном матче команда Панамы на своем поле победила сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.

Турнирное положение: Мексика — 18 очков, Коста-Рика — 15, Панама — 10, США — 9, Гондурас — 9, Тринидад и Тобаго — 3.

Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда — по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.

Сборная Мексики
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Коста-Рики
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

WADA завершит аудит РУСАДА в конце сентября

Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018

Выстрел дуплетом: россияне завоевали золото и бронзу в пятый день ЧМ по стендовой стрельбе

Промоутер: боксер Ковалев не собирается завершать карьеру и проведет бой до конца года