Сборные Мексики и Коста-Рики сыграли вничью в квалификации ЧМ-2018
ТАСС, 6 сентября. Сборная Мексики в гостях сыграла вничью с командой
Коста-Рики со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
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В составе хозяев гол забил Маркос Уренья (82-я минута), автогол на счету игрока сборной
В параллельном матче команда Панамы на своем поле победила сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
Турнирное положение: Мексика — 18 очков,
Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда — по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.
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