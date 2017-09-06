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6 сентября 2017, 7:43 | Футбол: Чемпионат мира | ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский парк-стадион «Химмаш» откроют осенью

После реконструкции.

В сентябре 2017 года «Атомстройкомплекс» завершит работы по реконструкции парка-стадиона «Химмаш». Площадка станет тренировочной базой для команд — участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса», компания отстроила стадион практически с нуля. На территорию были протянуты новые сети, выполнены работы по устройству инженерных объектов, в частности, трансформаторной подстанции и резервных дизель-генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

«Стадион полностью отвечает требованиям ФИФА, — рассказал руководитель строительства Рустам Фатхуллин. — В соответствии с международными стандартами выполнены работы по устройству футбольного поля, смонтированы трибуны, ворота, электронное табло, мачты освещения. Построено и оборудовано здание административно-бытового комплекса, помимо раздевалок и душевых в нем предусмотрен современный зал для проведения пресс-конференций».

Следует отметить, что стадион окружен парком. На время строительства по нему были проложены временные подъездные пути для стройтехники, также на территории велась прокладка сетей. Сейчас парковые газоны восстанавливают. Работы выполнены на 95%. Сдача стадиона состоится этой осенью.
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