Екатеринбургский парк-стадион «Химмаш» откроют осенью
После реконструкции.
В сентябре 2017 года «Атомстройкомплекс» завершит работы по реконструкции
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Стадион полностью отвечает требованиям ФИФА, — рассказал руководитель строительства Рустам Фатхуллин. — В соответствии с международными стандартами выполнены работы по устройству футбольного поля, смонтированы трибуны, ворота, электронное табло, мачты освещения. Построено и оборудовано здание
Следует отметить, что стадион окружен парком. На время строительства по нему были проложены временные подъездные пути для стройтехники, также на территории велась прокладка сетей. Сейчас парковые газоны восстанавливают. Работы выполнены на 95%. Сдача стадиона состоится этой осенью.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter