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6 сентября 2017, 10:03 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Уругвай победил Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018

Сборная Уругвая нанесла поражение сборной Парагвая со счётом 2:1 в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2018 года, который состоится в России.

Командам очень долго не удавалось распечатать ворота друг друга, но на 76-й минуте это удалось полузащитнику уругвайцев Федерико Вальверде.

Спустя четыре минуты автогол парагвайского защитника Густаво Гомеса укрепил преимущество гостей, а на 88-й минуте нападающий хозяев Анхель Ромеро установил на табло окончательный счёт в этой встрече.

Благодаря победе уругвайцы набрали 27 очков и вышли на чистое второе место в группе.

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