Уругвай победил Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018
Сборная Уругвая нанесла поражение сборной Парагвая со счётом 2:1 в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2018 года, который состоится в России.
Командам очень долго не удавалось распечатать ворота друг друга, но на 76-й минуте это удалось полузащитнику уругвайцев Федерико Вальверде.
Спустя четыре минуты автогол парагвайского защитника Густаво Гомеса укрепил преимущество гостей, а на 88-й минуте нападающий хозяев Анхель Ромеро установил на табло окончательный счёт в этой встрече.
Благодаря победе уругвайцы набрали 27 очков и вышли на чистое второе место в группе.
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