Уругвай победил Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018

Командам очень долго не удавалось распечатать ворота друг друга, но на 76-й минуте это удалось полузащитнику уругвайцев Федерико Вальверде.

Спустя четыре минуты автогол парагвайского защитника Густаво Гомеса укрепил преимущество гостей, а на 88-й минуте нападающий хозяев Анхель Ромеро установил на табло окончательный счёт в этой встрече.



Благодаря победе уругвайцы набрали 27 очков и вышли на чистое второе место в группе.