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6 сентября 2017, 8:09 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 6 сентября. Сборная Аргентины на своем поле сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 1:1 в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

<em>ТАСС 6 сентября.</em> Сборная Аргентины на своем поле сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 1:1 в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка). Увеличить
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В составе гостей гол забил Джон Мурильо (50-я минута), также мяч в свои ворота отправил венесуэлец Рольф Фельтшер (54).

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч на скамейке запасных.

Также в рамках 16-го тура сборная Перу в гостях обыграла команду Эквадора со счетом 2:1.

Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (37 очков, обеспечила себе место на ЧМ-2018), второе место занимает команда Колумбии (2), третье — Уругвая (24), четвертое — Перу (24), пятое — Аргентины (24), шестое — Чили (23), седьмое — Парагвая (21), восьмое — Эквадора (20), девятое — Боливии (13), десятое — Венесуэлы (8).

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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ТАСС, 6 сентября. Сборная Мексики в гостях сыграла вничью с командой Коста-Рики со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
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