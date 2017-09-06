Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

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В составе гостей гол забил Джон Мурильо (50-я минута), также мяч в свои ворота отправил венесуэлец Рольф Фельтшер (54).

Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел весь матч на скамейке запасных.

Также в рамках 16-го тура сборная Перу в гостях обыграла команду Эквадора со счетом 2:1.

Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (37 очков, обеспечила себе место на ЧМ-2018), второе место занимает команда Колумбии (2), третье — Уругвая (24), четвертое — Перу (24), пятое — Аргентины (24), шестое — Чили (23), седьмое — Парагвая (21), восьмое — Эквадора (20), девятое — Боливии (13), десятое — Венесуэлы (8).