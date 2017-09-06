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6 сентября 2017, 7:51 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная США сыграла вничью с командой Гондураса в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 6 сентября. Сборная США в гостях сыграла вничью с командой Гондураса со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

<em>ТАСС 6 сентября. </em>Сборная США в гостях сыграла вничью с командой Гондураса со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка). Увеличить
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В составе хозяев гол забил Ромель Киото (27-я минута), у гостей отличился Бобби Вуд (85).

Турнирное положение: Мексика — 17 очков, Коста-Рика — 14, США — 9, Гондурас — 9, Панама — 7, Тринидад и Тобаго — 3.

Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда — по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.

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Новости Чемпионата мира

Сборные Мексики и Коста-Рики сыграли вничью в квалификации ЧМ-2018

Сборные Мексики и Коста-Рики сыграли вничью в квалификации ЧМ-2018

ТАСС, 6 сентября. Сборная Мексики в гостях сыграла вничью с командой Коста-Рики со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
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