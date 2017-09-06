Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018
ТАСС, 6 сентября. Сборная Колумбии на своем поле сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 1:1 в матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).
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В составе гостей мяч на счету Виллиана (45-я минута), у хозяев отличился Радамель Фалькао (56).
В параллельном матче сборная Боливии дома одержала победу над чилийцами — 1:0.
Положение в турнирной таблице: Бразилия — 37 очков, Колумбия — 26, Уругвай — 24, Чили — 23, Аргентина — 23, Парагвай — 21, Перу — 21, Эквадор — 20, Боливия — 13, Венесуэла — 7.
Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНМЕБОЛ завоевала только сборная Бразилии.
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