Чили проиграла Боливии, не имеющей турнирной мотивации

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Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий хозяев Хуан Арсе, реализовавший 11-метровый удар. Пенальти был назначен за то, что полузащитник чилийцев Марсело Диас сыграл рукой в своей штрафной площадке. В концовке за два предупреждения был удалён хавбек боливийцев Алехандро Чумасеро.



Боливия уже не претендует на выход на ЧМ-2018. Чили, несмотря на статус лучшей команды Южной Америки последних двух лет, также рискует не попасть на мундиаль.



Турнирное положение: 1. Бразилия — 36 (15); 2. Колумбия — 25 (15); 3. Уругвай — 24 (15); 4. Чили — 23 (16): 5. Аргентина — 23 (15); 6. Перу — 21 (15); 7. Парагвай — 21 (15); 8. Эквадор — 20 (15); 9. Боливия — 13 (16); 10. Венесуэла — 7 (15).