Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30909727/
6 сентября 2017, 1:45 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Чили проиграла Боливии, не имеющей турнирной мотивации

Сборная Боливии дома обыграла команду Чили в отборочном матче чемпионата мира — 2018.

Сборная Боливии дома обыграла команду Чили в отборочном матче чемпионата мира — 2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий хозяев Хуан Арсе, реализовавший 11-метровый удар. Пенальти был назначен за то, что полузащитник чилийцев Марсело Диас сыграл рукой в своей штрафной площадке. В концовке за два предупреждения был удалён хавбек боливийцев Алехандро Чумасеро.

Боливия уже не претендует на выход на ЧМ-2018. Чили, несмотря на статус лучшей команды Южной Америки последних двух лет, также рискует не попасть на мундиаль.

Турнирное положение: 1. Бразилия — 36 (15); 2. Колумбия — 25 (15); 3. Уругвай — 24 (15); 4. Чили — 23 (16): 5. Аргентина — 23 (15); 6. Перу — 21 (15); 7. Парагвай — 21 (15); 8. Эквадор — 20 (15); 9. Боливия — 13 (16); 10. Венесуэла — 7 (15).

Сборная Чили
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Боливии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп