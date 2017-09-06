Страшный сон едет в Россию. Корея отобралась на ЧМ-2018

ПУТЬ В РОССИЮ

Отборочный турнир в Азии — это лестница из нескольких ступеней. Первая из них — гонка самых слабых (по рейтингу) команд за право подняться на ступень № 2, где к забегу подключаются все остальные. В их числе и Южная Корея — «Страна утренней свежести» на этот раз оказалась в группе с Ливаном, Кувейтом, Бирмой и Лаосом. Этот квинтет стал для фаворита легким трамплином на третий уровень — 8 побед в 8 матчах, 27 забитых и 0 пропущенных мячей.

Дальше начались сложности. Финальный раунд подарил Южной Корее в соперники Иран, Сирию, Узбекистан, Китай и Катар. И если дома южнокорейцы играли довольно бодро (4 победы и 1 ничья), то в гостях все оказалось гораздо хуже (2 ничьи и 3 поражения). Перед заключительным туром в этой группе было ясно только одно — Иран уже давно на чемпионате мира, а вот за вторую прямую путевку в прямом смысле слова побьются три команды: Сирия, Узбекистан и Южная Корея.

Южнокорейцы играли в Ташкенте — и победа выводила хозяев на первый в истории узбекской сборной чемпионат мира. Корею устраивала даже ничья, но с одним важным условием — чтобы матч Иран — Сирия при этом не закончился победой гостей. Гости в итоге выстояли и удержали необходимую нулевую ничью. Сирийцы же с трудом смогли уйти от поражения в игре против иранцев, сравняв счет лишь на 93-й минуте. С финальным свистком в Ташкенте и Тегеране Азия отправила в Россию своего третьего представителя — к Ирану и Японии присоединилась Южная Корея.

КТО ЛИДЕРЫ?

Звездой этого созыва сборной можно назвать футболиста лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мина — в розыгрыше Лиги чемпионов он забил в ворота ЦСКА, которые защищал Игорь Акинфеев. Он лучший бомбардир команды на двух этапах отбора (7 мячей). Еще один ключевой игрок — капитан сборной Ки Сон Ен (из «Суонси»).

Российским болельщикам сборная Южной Кореи прекрасно знакома по бразильскому чемпионату мира — первый матч на турнире сборная России проводила именно с представителями Азии. Кстати, Ли Гын Хо, чей удар из-за пределов штрафной тогда застал врасплох Акинфеева, до сих пор в сборной — и до сих пор забивает.

ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Российский чемпионат мира станет для Южной Кореи юбилейным — десятым. Дебют пришелся на Швейцарию-54 — и, мягко говоря, не задался: два поражения в двух матчах с общим счетом 0−16. В следующий раз про южнокорейцев вспомнили только в Мексике-86, но зато с тех пор они не пропустили ни одного турнира. Лучшим на сегодняшний момент остается невероятное 4-е место на домашнем чемпионате мира в 2002 году, но весь мир помнит, каким несправедливым было судейство в 1/8 финала, где Южная Корея в дополнительное время обыграла Италию, и в ¼, когда хозяева турнира по пенальти прошли испанцев. Гол Баллака остановил их в полуфинале, а турки не позволили судьям испортить матч за 3-е место и победили хозяев турнира со счетом 3:2.