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6 сентября 2017, 0:04 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Хорватия проиграла Турции Луческу, но осталась лидером группы I

Сборная Турции одолела Хорватию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Сборная Турции одолела Хорватию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Увеличить
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Это позволило подопечным Мирчи Луческу сократить отрыв от первой строчки до двух очков. Полный поединок в составе хозяев провел экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин. Ранее в этой же группе Исландия обыграла Украину и догнала хорватов по очкам.

5.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа I Eskisehir Stadyumu
Турция 1:0 Хорватия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Анте Чачич
Голы
75′ Тосун Дженк  
Составы
Волкан Бабаджан  
Каан Айхан  
Чаглар Сеюнджю  
Джанер Эркин  
39′ Хакан Чалханоглу  
Езякуп Огузхан  
Мехмет Топал  
9′ Тосун Дженк  
70′ Арда Туран (к)  
Эмре Мор  
87′ Нури Шахин  
Окай Йокушлу  
82′ Бурак Йылмаз  
Туфан Озан  
  Даниэль Субашич
  Йосип Пиварич
  Домагой Вида
  Деян Ловрен
  Лука Модрич (к)
  Марсело Брозович 90+4′
  Милан Бадель 90+2′
  Иван Перишич 66′
  Шиме Врсалько 84′
  Дуйе Чоп
  Матео Ковачич 70′
  Андрей Крамарич
  Никола Калинич 62′ 45′
  Марио Манджукич
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 3
3 Угловые 2
9 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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