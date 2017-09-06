Хорватия проиграла Турции Луческу, но осталась лидером группы I
Сборная Турции одолела Хорватию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
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Это позволило подопечным Мирчи Луческу сократить отрыв от первой строчки до двух очков. Полный поединок в составе хозяев провел
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Анте Чачич
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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