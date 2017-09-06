Хорватия проиграла Турции Луческу, но осталась лидером группы I

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Это позволило подопечным Мирчи Луческу сократить отрыв от первой строчки до двух очков. Полный поединок в составе хозяев провел экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин. Ранее в этой же группе Исландия обыграла Украину и догнала хорватов по очкам.