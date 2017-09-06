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6 сентября 2017, 0:02 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Испания забила восемь голов Лихтенштейну, Италия одолела Израиль

Испания разгромила команду Лихтенштейна в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2018.

Испания разгромила команду Лихтенштейна в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2018. Увеличить
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Подопечные Хулена Лопетеги уже в первом тайме забили четыре гола, а во втором отличились ещё четырежды. Итоговый счёт — 8:0. Яго Аспас и Альваро Мората выступили ярче остальных, оформив дубли и отметившись по одной результативной передаче.

В параллельных встречах Италия одолела Израиль благодаря единственному голу Чиро Иммобиле, а Македония и Албания не выявили победители — 1:1. У албанцев голом отметился нападающий «Ахмата» Одисе Роши, а форвард македонцев Александар Трайковски сравнял счёт, реализовав пенальти.

Турнирное положение в группе G после 8-го тура из 10: 1. Испания — 22 очка; 2. Италия — 19; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 9; 5. Македония — 7; 6. Лихтенштейн — 0.

5.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа G Rheinpark
Лихтенштейн 0:8 Испания
Первый тайм: 0:4
Главные тренеры
Рене Паурич Хулен Лопетеги
Голы
  Серхио Рамос 3′
  Альваро Мората 15′
  Франсиско Роман Иско 16′
  Давид Сильва 39′
  Яго Аспас 51′
  Альваро Мората 54′
  Яго Аспас 63′
  Максимилиан Геппель 89′
Составы
Петер Йеле (к)  
Даниэль Кауфманн  
Максимилиан Геппель  
Андреас Малин  
Деннис Саланович  
Николас Хаслер  
Мартин Бюхель  
55′ Сандро Визер  
60′ Иван Кинтанс  
Сейхан Йилдиз  
82′ Франц Бургмайер  
Сандро Вольфингер  
78′ Микеле Польверино  
Арон Зеле  
  Давид де Хеа
  Начо Монреаль
  Жерар Пике
  Андрес Иньеста
  Серхио Бускетс 81′
  Тиагу Алькантара
  Альваро Мората
  Родригес Педро
  Серхио Рамос (к) 45′
  Фернандес Иглесиас Начо
  Франсиско Роман Иско 56′
  Жерар Деулофеу
  Давид Сильва 45′
  Яго Аспас
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Удары (всего) 29
1 Удары в створ 15
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 11
7 Фолы 8
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Ивайло Стоянов (Болгария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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