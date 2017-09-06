Испания забила восемь голов Лихтенштейну, Италия одолела Израиль

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Подопечные Хулена Лопетеги уже в первом тайме забили четыре гола, а во втором отличились ещё четырежды. Итоговый счёт — 8:0. Яго Аспас и Альваро Мората выступили ярче остальных, оформив дубли и отметившись по одной результативной передаче.



В параллельных встречах Италия одолела Израиль благодаря единственному голу Чиро Иммобиле, а Македония и Албания не выявили победители — 1:1. У албанцев голом отметился нападающий «Ахмата» Одисе Роши, а форвард македонцев Александар Трайковски сравнял счёт, реализовав пенальти.

Турнирное положение в группе G после 8-го тура из 10: 1. Испания — 22 очка; 2. Италия — 19; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 9; 5. Македония — 7; 6. Лихтенштейн — 0.