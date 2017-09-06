Испания забила восемь голов Лихтенштейну, Италия одолела Израиль
Испания разгромила команду Лихтенштейна в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2018.
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Подопечные Хулена Лопетеги уже в первом тайме забили четыре гола, а во втором отличились ещё четырежды. Итоговый счёт — 8:0. Яго Аспас и Альваро Мората выступили ярче остальных, оформив дубли и отметившись по одной результативной передаче.
В параллельных встречах Италия одолела Израиль благодаря единственному голу Чиро Иммобиле, а Македония и Албания не выявили победители — 1:1. У албанцев голом отметился нападающий «Ахмата» Одисе Роши, а форвард македонцев Александар Трайковски сравнял счёт, реализовав пенальти.
Турнирное положение в группе G после 8-го тура из 10: 1. Испания — 22 очка; 2. Италия — 19; 3. Албания — 13; 4. Израиль — 9; 5. Македония — 7; 6. Лихтенштейн — 0.
|5.09.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа G
|Rheinpark
|Лихтенштейн
|0:8
|Испания
|Первый тайм: 0:4
|Рене Паурич
|Хулен Лопетеги
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Удары (всего)
|29
|1
|Удары в створ
|15
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|11
|7
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Ивайло Стоянов (Болгария)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
- Гол
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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