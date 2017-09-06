Единственный гол на 55-й минуте забил Александар Коларов. На 68-й минуте сербы остались вдесятером — с поля был удалён Никола Максимович. Тем не менее подопечные Славолюба Муслина довели дело до победы и возглавляют таблицу группы.

В другом матче группы сборная Уэльса в гостях обыграла со счётом 2:0 команду Молдавии. Валлийская команда открыла счёт за 10 минут до конца основного времени второго тайма — точным ударом отметился Хал Робсон-Кану. В компенсированное время Аарон Рэмси установил окончательный результат. Благодаря этой победе сборная Уэльса поднялась на второе место и на одно очко опережает ирландцев.

Сборная Австрии на своём поле не сумела выиграть у команды Грузии. Встреча завершилась вничью — 1:1. На 8-й минуте гости вышли вперёд — отличился Валериан Гвилия, которому ассистировал полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе. Незадолго до конца первого тайма Луис Шауб сравнял счёт. Больше голов забито не было.

Турнирное положение в группе D: 1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 14; 3. Ирландия — 13; 4. Австрия — 9; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.