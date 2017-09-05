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5 сентября 2017, 23:46 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Дубль Сигурдссона принес победу Исландии над Украиной в матче отбора ЧМ-2018

В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Украины на выезде уступила команде Исландии со счетом 2:0.

В матче европейской квалификации чемпионата мира сборная Украины на выезде уступила команде Исландии со счетом 2:0. Увеличить
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У хозяев поля дубль оформил Гильфи Сигурдссон, забивший на 47-й и 66-й минутах встречи соответственно.

В параллельной встрече группы I Турция с минимальным счетом переиграла Хорватию (1:0), а финны на выезде обыграли сборную Косово (1:0).

Таким образом, с 16-ю очками лидирует в группе Хорватия, на второй строчке, также с 16-ю очками, расположились исландцы. На третьем месте — Турция (14 очков), четвертом — Украина (14), пятом — Финляндия (7), замыкает группу команда Косово (1).

В следующем туре квалификации Украина на выезде сыграет с Косово, Исландия встретится с Турцией, а Хорватия примет Финляндию, все матчи состоятся 6 октября.

5.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа I
Исландия 2:0 Украина
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хеймир Хадльгримссон Андрей Шевченко
Голы
47′ Сигурдссон Г.  
66′ Сигурдссон Г.  
Составы
Халльдорссон Х.Т. 1
Магнуссон Х. 18
Сигурдссон Р. 6
Ингасон С. 5
Сайварссон Б. 2
Гуннарссон А. 17
Гудмундссон Й. 7
Бьярнасон Б. 8
67′ Бедварссон Й. 22
Сигурдарсон Б.  
2′ 89′ Халльфредссон Э. 20
Скуласон О.  
77′ 90′ Сигурдссон Г. 10
Финнбогасон А.  
12 Пятов А.
4 Матвиенко Н.
7 Ярмоленко А.
20 Ракицкий Я.
3 Хачериди Е.
2 Бутко Б.
22 Коваленко В. 78′
10 Коноплянка Е.
6 Степаненко Т. 76′
  Ротань Р.
8 Малиновский Р. 71′ 56′
  Кравец А.
18 Беседин А. 71′
  Зинченко А. 82′
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
7 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
1 Угловые 6
9 Фолы 9
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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