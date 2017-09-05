Дубль Сигурдссона принес победу Исландии над Украиной в матче отбора ЧМ-2018

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У хозяев поля дубль оформил Гильфи Сигурдссон, забивший на 47-й и 66-й минутах встречи соответственно.

В параллельной встрече группы I Турция с минимальным счетом переиграла Хорватию (1:0), а финны на выезде обыграли сборную Косово (1:0).

Таким образом, с 16-ю очками лидирует в группе Хорватия, на второй строчке, также с 16-ю очками, расположились исландцы. На третьем месте — Турция (14 очков), четвертом — Украина (14), пятом — Финляндия (7), замыкает группу команда Косово (1).

В следующем туре квалификации Украина на выезде сыграет с Косово, Исландия встретится с Турцией, а Хорватия примет Финляндию, все матчи состоятся 6 октября.