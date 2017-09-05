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5 сентября 2017, 23:33 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Гол Салаха принес Египту победу над Угандой и лидерство в отборе на ЧМ-2018

Сборная Египта победила Уганду в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Сборная Египта победила Уганду в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Увеличить
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Единственный мяч провел Мохаммед Салах. Этот результат позволил египтянам возглавить свою отборочную группу.

В другом поединке Буркина-Фасо сыграла вничью с Сенегалом — 2:2 — и вышла на первое место в группе D, опередив Кабо-Верде по разности мячей.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа E

Египет — Уганда — 1:0 (1:0).

Гол: Салах, 6.

Буркина-Фасо — Сенегал — 2:2 (1:1).

Голы: Б. Траоре, 9 (1:0). Сарр, 27 (1:1). Мане, 75 (1:2). Ндиайе, 89 — в свои ворота (2:2).

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