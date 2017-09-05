Гол Салаха принес Египту победу над Угандой и лидерство в отборе на ЧМ-2018
Сборная Египта победила Уганду в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
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Единственный мяч провел Мохаммед Салах. Этот результат позволил египтянам возглавить свою отборочную группу.
В другом поединке
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа E
Египет — Уганда — 1:0 (1:0).
Гол: Салах, 6.
Голы: Б. Траоре, 9 (1:0). Сарр, 27 (1:1). Мане, 75 (1:2). Ндиайе, 89 — в свои ворота (2:2).
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