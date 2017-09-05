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5 сентября 2017, 23:28 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Кот-д’Ивуар Вильмотса проиграл дома Габону Камачо, Думбья провел полный матч

Сборная Кот-д’Ивуара уступила Габону в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

В составе хозяев 90 минут провел бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья. Благодаря осечке ивуарийцев, в лидеры группы C по потерянным очкам вышел Марокко.

Напомним, что сборную Кот-д'Ивуара возглавляет экс-наставник сборной Бельгии Марк Вильмотс. Габоном руководит бывший главный тренер сборной Испании Хосе Антонио Камачо.

В матче группы A Тунис ушел от поражения в матче с ДР Конго и сохранил лидерство в таблице.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа A

ДР Конго — Тунис — 2:2 (1:0).

Голы: Мбемба, 9 (1:0). М'Поку, 47 (2:0). Бен Амор, 77 (2:1). Бадри, 79 (2:2).

Группа C

Кот-д'Ивуар — Габон — 1:2 (0:2).

Голы: Мейе Ме Ндонг, 19 (0:1). Лемина, 29 (0:2). Корне, 58 (1:2).

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