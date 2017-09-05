Кот-д’Ивуар Вильмотса проиграл дома Габону Камачо, Думбья провел полный матч
Сборная Кот-д’Ивуара уступила Габону в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
В составе хозяев 90 минут провел бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья. Благодаря осечке ивуарийцев, в лидеры группы C по потерянным очкам вышел Марокко.
Напомним, что сборную Кот-д'Ивуара возглавляет
В матче группы A Тунис ушел от поражения в матче с ДР Конго и сохранил лидерство в таблице.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа A
ДР Конго — Тунис — 2:2 (1:0).
Голы: Мбемба, 9 (1:0). М'Поку, 47 (2:0). Бен Амор, 77 (2:1). Бадри, 79 (2:2).
Группа C
Кот-д'Ивуар — Габон — 1:2 (0:2).
Голы: Мейе Ме Ндонг, 19 (0:1). Лемина, 29 (0:2). Корне, 58 (1:2).
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