Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть ЧМ-2018

Фахад Аль-Муваллад отличился на 63-й минуте.

Сборная Японии заняла первое место в группе с 20 очками и еще ранее обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2018 года. Второе место заняла команда Саудовской Аравии (19), которая также вышла на мировое первенство напрямую. Сборная Австралии заняла третье место и сыграет с командой Сирии в стыковых матчах. Победитель этой пары сыграет с четвертой командой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) за право выступить в финальной части ЧМ-2018.

Ранее на турнир квалифицировались сборные России (как страна — организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.