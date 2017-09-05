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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30908976/
5 сентября 2017, 22:55 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Кабо-Верде без Зе Луиша победил ЮАР и возглавил группу отбора ЧМ-2018

Сборная Кабо-Верде обыграла на выезде ЮАР в матче 3-го раунда отборочного турнира ЧМ-2018 — 2:1.

Дубль оформил хавбек «Галатасарая» Гарри Родригес. За гостей не играл форвард «Спартака» Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы, зато полный поединок провел Нуну Роша из «Тосно».

Чемпионат мира

Отборочный турнир.

Африка.

3-й раунд

ЮАР — Кабо-Верде — 1:2 (0:0).

Голы: Г. Родригес, 52 (0:1). Г. Родригес, 67 (0:2). Джали, 89 (1:2).

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