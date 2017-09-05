Кабо-Верде без Зе Луиша победил ЮАР и возглавил группу отбора ЧМ-2018
Сборная
Кабо-Верде обыграла на выезде ЮАР в матче 3-го раунда отборочного турнира ЧМ-2018 — 2:1.
Дубль оформил хавбек «Галатасарая» Гарри Родригес. За гостей не играл форвард «Спартака» Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы, зато полный поединок провел Нуну Роша из «Тосно».
Чемпионат мира
Отборочный турнир.
Африка.
3-й раунд
ЮАР —
Голы: Г. Родригес, 52 (0:1). Г. Родригес, 67 (0:2). Джали, 89 (1:2).
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