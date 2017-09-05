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5 сентября 2017, 21:17 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Южной Кореи вышла в финальную часть ЧМ-2018

ТАСС, 5 сентября. Сборная Южной Кореи сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0 в гостевом матче группы A отборочного турнира зоны Азии и квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сборная Южной Кореи заняла второе место в группе с 15 очками и напрямую вышла в финальную часть ЧМ-2018. Команда Узбекистана заняла четвертое место с 13 очками.

В другом матче группы сборные Ирана и Сирии сыграли вничью со счетом 2:2. Иранцы заранее обеспечили себе первое место в группе и выход в финальную часть ЧМ-2018, сирийцы стали третьими и примут участие в стыковых матчах с командой, занявшей третье место в группе B. Победитель этой игры после сыграет с представителем другой футбольной конфедерации за право выступить в финальной части ЧМ-2018.

Ранее на турнир квалифицировались сборные России (как страна — организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики и Бельгии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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