Дубля Азмуна не хватило Ирану для победы над Сирией в квалификации ЧМ-2018
Сборная Ирана сыграла вничью с командой Сирии в последнем туре группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2018 года.
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Встреча прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и закончилась со счётом 2:2. В начале матча Тамер Хадж вывел сирийцев вперёд. В конце первого тайма форвард «Рубина» Сердар Азмун сравнял счёт, а во второй половине игры вывел хозяев вперёд. В концовке встречи гости вырвали ничью благодаря мячу Омара
Иран (22 очка) ранее уже обеспечил себе выход на ЧМ-2018, поэтому игра не носила для него турнирного значения. Сирия (13) финишировала на третьем месте в группе А и сыграет в стыковом матче со сборной, которая финиширует на третьей строчке в группе В. Победившая команда выйдет в межконтинентальные стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира.
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