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5 сентября 2017, 21:21 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Дубля Азмуна не хватило Ирану для победы над Сирией в квалификации ЧМ-2018

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Сирии в последнем туре группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2018 года.

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Сирии в последнем туре группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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Встреча прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и закончилась со счётом 2:2. В начале матча Тамер Хадж вывел сирийцев вперёд. В конце первого тайма форвард «Рубина» Сердар Азмун сравнял счёт, а во второй половине игры вывел хозяев вперёд. В концовке встречи гости вырвали ничью благодаря мячу Омара Аль-Сома.

Иран (22 очка) ранее уже обеспечил себе выход на ЧМ-2018, поэтому игра не носила для него турнирного значения. Сирия (13) финишировала на третьем месте в группе А и сыграет в стыковом матче со сборной, которая финиширует на третьей строчке в группе В. Победившая команда выйдет в межконтинентальные стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира.

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Новости Чемпионата мира

Сборная Южной Кореи вышла в финальную часть ЧМ-2018

Сборная Южной Кореи вышла в финальную часть ЧМ-2018

ТАСС, 5 сентября. Сборная Южной Кореи сыграла вничью с командой Узбекистана со счетом 0:0 в гостевом матче группы A отборочного турнира зоны Азии и квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года.
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