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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30907899/
5 сентября 2017, 20:03 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих отыграл все 90 минут за сборную Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Норвегии (6:0).

Защитник Баварии <span class=error>Джошуа</span> <span class=error>Киммих</span> отыграл все 90 минут за сборную Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Норвегии (6:0). Увеличить
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Таким образом, 22-летний футболист повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, сообщает официальный сайт немецкой Бундеслиги. Киммих провёл за сборную Германии уже 21 матч подряд без замен. Беккенбауэр сделал это в период с 1973 по 1975 год.

Более длительная серия удалась только Берти Фогтсу, который с 1968 по 1971 год провёл без замен 34 матча подряд в составе тогда ещё сборной ФРГ.

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