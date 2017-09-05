Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии

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Таким образом, 22-летний футболист повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, сообщает официальный сайт немецкой Бундеслиги. Киммих провёл за сборную Германии уже 21 матч подряд без замен. Беккенбауэр сделал это в период с 1973 по 1975 год.

Более длительная серия удалась только Берти Фогтсу, который с 1968 по 1971 год провёл без замен 34 матча подряд в составе тогда ещё сборной ФРГ.