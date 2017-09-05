Рекордная сухая серия Ирана в отборе ЧМ прервалась спустя 1121 минуту
Сборная Сирии благодаря голу полузащитника Тамера Хаджа на 13-й минуте матча с Ираном прервала рекордную сухую серию последних в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.
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До этого момента иранцы не пропускали на протяжении 1121 минуты.
В последний раз до этого команда Карлуша Кейруша не сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности в ноябре 2015 года в игре с Турменистаном (3:1).
Отметим, что Иран уже гарантировал себе участие в чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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