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5 сентября 2017, 19:59 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Рекордная сухая серия Ирана в отборе ЧМ прервалась спустя 1121 минуту

Сборная Сирии благодаря голу полузащитника Тамера Хаджа на 13-й минуте матча с Ираном прервала рекордную сухую серию последних в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

Сборная Сирии благодаря голу полузащитника Тамера Хаджа на 13-й минуте матча с Ираном прервала рекордную сухую серию последних в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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До этого момента иранцы не пропускали на протяжении 1121 минуты.

В последний раз до этого команда Карлуша Кейруша не сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности в ноябре 2015 года в игре с Турменистаном (3:1).

Отметим, что Иран уже гарантировал себе участие в чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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