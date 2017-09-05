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5 сентября 2017, 19:52 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

ОАЭ проиграли Ираку и не попадут на ЧМ-2018

ОАЭ проиграли Ираку в матче 3-го раунда отборочного турнира ЧМ-2018.

Этот результат лишил сборную Эмиратов шансов на попадание в финальную стадию ЧМ-2018. Ранее Ирак также потерял эту возможность.

Из группы B на ЧМ-2018 досрочно пробилась Япония. Еще одна сборная определится после игры японцев с Саудовской Аравией. В случае победы аравийцы попадают на чемпионат мира. Ничья или поражение отправляет их в «стыки», а напрямую в финальную стадию пройдет Австралия.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

Ирак — ОАЭ — 1:0 (1:0).

Гол: А. Хуссейн, 29.

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