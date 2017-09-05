Из-за плотного графика Мутко не смог открыть «Калининец»
Стадион открывали его заместители и Леонид Рапопорт.
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В Екатеринбурге скорым бегом
Вместо них стадион торжественно открыли заместитель министра спорта Павел Новиков и гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин. Спортивным чиновникам показали внутренности стадиона, новый газон и помещения «Калининца».
«Безусловно, это один из уникальных комплексов в России, который строится быстрыми темпами. Оказалось, что еще даже не полностью освоены федеральные деньги. Наверное, придется давать меньше», — отшутился Павел Новиков.
«Калининец» сейчас на стадии строительства. Только футбольный стадион полностью введен в эксплуатацию, но его поле будет законсервировано до ЧМ-2018. В спортклмплексе также планируется построить легкоатлетический стадион и ледовую арену.
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