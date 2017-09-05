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5 сентября 2017, 13:30 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Куйвашев: проблем при подготовке к ЧМ-2018 у Екатеринбурга не возникнет

Вице-премьер РФ Виталий Мутко во вторник прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с ходом подготовки города к ЧМ-2018.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span> во вторник прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом чтобы ознакомиться с ходом подготовки города к ЧМ-2018. Увеличить
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Екатеринбург не испытает проблем в процессе подготовки инфраструктуры для чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко во вторник прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с ходом подготовки города к чемпионату мира.

«Вице-премьер приехал, чтобы убедиться, что мы ведем все работы в соответствии с графиком. Стадион и вся необходимая инфраструктура для гостей чемпионата мира — мы большую часть работ уже выполнили. Работаем над тем, чтобы довести все запланированное до конца. Уверен, что никаких проблем у нас не возникнет», — сказал Куйвашев.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

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