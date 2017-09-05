Стадион к ЧМ-18 в Екатеринбурге может быть достроен к концу октября — Мутко
Екатеринбург. 5 сентября.
ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Готовность центрального стадиона, строящегося в Екатеринбурге к играм Чемпионата мира по футболу 2018 года, составляет около 90%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«Конечно, степень готовности стадиона очень высокая, это больше 87% Я думаю, что можно будет уже начинать в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию», — заявил В. Мутко журналистам во вторник в Екатеринбурге в ходе осмотра стадиона.
В целом же, по словам
«Екатеринбург не вызывает никаких тревог», — подчеркнул В. Мутко, добавив, что практически все работы идут в соответствии с графиком или опережают его.
Как сообщалось, в сентябре 2015 года «Синара-Девелопмент» заключила госконтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018. Сумма госконтракта составляет 12,2 млрд рублей. Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.
Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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