К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Конечно, степень готовности стадиона очень высокая, это больше 87% Я думаю, что можно будет уже начинать в конце октября серьезно приступать к сдаче его в эксплуатацию», — заявил В. Мутко журналистам во вторник в Екатеринбурге в ходе осмотра стадиона.

В целом же, по словам вице-премьера, подготовка города к мундиалю не вызывает опасений.

«Екатеринбург не вызывает никаких тревог», — подчеркнул В. Мутко, добавив, что практически все работы идут в соответствии с графиком или опережают его.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года «Синара-Девелопмент» заключила госконтракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на проведение работ по реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018. Сумма госконтракта составляет 12,2 млрд рублей. Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.