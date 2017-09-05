Тенденция, однако
Очередной свой матч в этом году, пятый в общем и четвертый отборочный, проиграла вчера в Варшаве национальная сборная Казахстана по футболу. О том, что бывают и другие исходы поединков, в 2017-м главная команда нашей страны просто не знает. И, как назло, во всех этих встречах во главе казахстанской дружины стоял пришедший в феврале на пост ее главного тренера Александр Бородюк. Совпадение, наверное.
Работает с национальной сборной Казахстана россиянин предельно планомерно — этого у него никак не отнять. Было три проигрыша подряд с разницей в два мяча — пришел черед крупных поражений. Сначала в три: раз — Черногория, два — Польша. С Румынией, наверное, будет уже «минус 4». Страшно предполагать, что может произойти в заключительно домашнем отборочном противостоянии с армянами…
Стабильность, говорят, — признак класса. И стабильно демонстрируемыми ниже плинтуса результатами, что в «Кайрате», что в национальной сборной Казахстана, российский
Полноте. Те же самые игроки (других у нас, как известно теперь даже Бородюку, просто нет) отбирали очки у Польши и Румынии при Талгате Байсуфинове, побеждали на выезде Латвию и играли вничью в гостях с Исландией при Юрии Красножане. И это только в отборочных поединках. Но с приходом нынешнего главного тренера национальная дружина нашей страны достаточно быстро превратилась в нечто абсолютно неконкурентоспособное на международной арене. И нам еще постоянно пытаются втюхать, что все в порядке — так и должно быть.
Про отчетный поединок в Варшаве рассказывать особо нечего. Создается впечатление, что Бородюк сейчас просто лихорадочно уже бросается из крайности в крайность, выбирая тактику на очередную игру чисто по наитию, без
Точнее, — можно было бы так рассуждать, если бы хотя бы здесь наличествовал хоть
Зато в нашу сетку мячи в этих пяти поединках влетали на любой вкус — и прямо, и боком, и с поворотом, и с прискоком. Общим количеством 14. В среднем, около трех за один матч — то есть, больше, чем мы забили во всех пяти играх вместе взятых. Кажется, комментарии излишни.
Грустно. Обидно. Стыдно.
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