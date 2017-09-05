Тенденция, однако

Работает с национальной сборной Казахстана россиянин предельно планомерно — этого у него никак не отнять. Было три проигрыша подряд с разницей в два мяча — пришел черед крупных поражений. Сначала в три: раз — Черногория, два — Польша. С Румынией, наверное, будет уже «минус 4». Страшно предполагать, что может произойти в заключительно домашнем отборочном противостоянии с армянами…

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 3:0 Польша Казахстан

Стабильность, говорят, — признак класса. И стабильно демонстрируемыми ниже плинтуса результатами, что в «Кайрате», что в национальной сборной Казахстана, российский горе-специалист давно уже красноречиво продемонстрировал всем интересующимся собственный профессиональный уровень, свой тренерский класс. Создается впечатление, что в родном государстве, от греха подальше, этому наставнику, как в той «Операции “Ы” и других приключениях Шурика», в какой-то момент сказали: иди-ка ты, тренируйся, Генрихович, вон — … на казахах! И он старается, тренируется с полной самоотдачей. Заботливо раскрывает нам глаза на очень низкий уровень лучших отечественных игроков. Монотонно приучает к тому, что с такими футболистами мы и не заслуживаем ничего большего, чем постоянные поражения и стремительное скатывание вниз по наклонной…



Полноте. Те же самые игроки (других у нас, как известно теперь даже Бородюку, просто нет) отбирали очки у Польши и Румынии при Талгате Байсуфинове, побеждали на выезде Латвию и играли вничью в гостях с Исландией при Юрии Красножане. И это только в отборочных поединках. Но с приходом нынешнего главного тренера национальная дружина нашей страны достаточно быстро превратилась в нечто абсолютно неконкурентоспособное на международной арене. И нам еще постоянно пытаются втюхать, что все в порядке — так и должно быть.



Про отчетный поединок в Варшаве рассказывать особо нечего. Создается впечатление, что Бородюк сейчас просто лихорадочно уже бросается из крайности в крайность, выбирая тактику на очередную игру чисто по наитию, без какого-либо участия логики. А вдруг сработает?.. Но — ни в какую. Оно и понятно. Это же, в конце концов, не Гус Хиддинк, чьи успехи кое-кто в России поспешил приписать его ассистенту. Минувшей ночью сборная Казахстана играла, мягко говоря, кто в лес, кто по дрова. Можно, конечно, рассуждать, что экспат с севера старается, вопреки всякому здравому смыслу, выстраивать свою команду, отталкиваясь не от обороны, как это делают обычно все адекватные специалисты, а от наступательных действий.