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5 сентября 2017, 10:17 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Тенденция, однако

Очередной свой матч в этом году, пятый в общем и четвертый отборочный, проиграла вчера в Варшаве национальная сборная Казахстана по футболу. О том, что бывают и другие исходы поединков, в 2017-м главная команда нашей страны просто не знает. И, как назло, во всех этих встречах во главе казахстанской дружины стоял пришедший в феврале на пост ее главного тренера Александр Бородюк. Совпадение, наверное.

Работает с национальной сборной Казахстана россиянин предельно планомерно — этого у него никак не отнять. Было три проигрыша подряд с разницей в два мяча — пришел черед крупных поражений. Сначала в три: раз — Черногория, два — Польша. С Румынией, наверное, будет уже «минус 4». Страшно предполагать, что может произойти в заключительно домашнем отборочном противостоянии с армянами…

Стабильность, говорят, — признак класса. И стабильно демонстрируемыми ниже плинтуса результатами, что в «Кайрате», что в национальной сборной Казахстана, российский горе-специалист давно уже красноречиво продемонстрировал всем интересующимся собственный профессиональный уровень, свой тренерский класс. Создается впечатление, что в родном государстве, от греха подальше, этому наставнику, как в той «Операции “Ы” и других приключениях Шурика», в какой-то момент сказали: иди-ка ты, тренируйся, Генрихович, вон — … на казахах! И он старается, тренируется с полной самоотдачей. Заботливо раскрывает нам глаза на очень низкий уровень лучших отечественных игроков. Монотонно приучает к тому, что с такими футболистами мы и не заслуживаем ничего большего, чем постоянные поражения и стремительное скатывание вниз по наклонной…

Полноте. Те же самые игроки (других у нас, как известно теперь даже Бородюку, просто нет) отбирали очки у Польши и Румынии при Талгате Байсуфинове, побеждали на выезде Латвию и играли вничью в гостях с Исландией при Юрии Красножане. И это только в отборочных поединках. Но с приходом нынешнего главного тренера национальная дружина нашей страны достаточно быстро превратилась в нечто абсолютно неконкурентоспособное на международной арене. И нам еще постоянно пытаются втюхать, что все в порядке — так и должно быть.

Про отчетный поединок в Варшаве рассказывать особо нечего. Создается впечатление, что Бородюк сейчас просто лихорадочно уже бросается из крайности в крайность, выбирая тактику на очередную игру чисто по наитию, без какого-либо участия логики. А вдруг сработает?.. Но — ни в какую. Оно и понятно. Это же, в конце концов, не Гус Хиддинк, чьи успехи кое-кто в России поспешил приписать его ассистенту. Минувшей ночью сборная Казахстана играла, мягко говоря, кто в лес, кто по дрова. Можно, конечно, рассуждать, что экспат с севера старается, вопреки всякому здравому смыслу, выстраивать свою команду, отталкиваясь не от обороны, как это делают обычно все адекватные специалисты, а от наступательных действий.

Точнее, — можно было бы так рассуждать, если бы хотя бы здесь наличествовал хоть какой-то результат. Но — 2 забитых мяча в 5 проведенных встречах. Всего один — в четырех отборочных противостояниях. Первый мяч провел пяткой Танат Нусербаев в товарняке с киприотами. Второй положил Исламбек Куат датчанам, ошибившимся с созданием искусственного положения «вне игры». Оба эти взятия ворот оказались, скорее, результатами импровизации, проявленной конкретными исполнителями, нежели итогами каких-то наигранных комбинаций.

Зато в нашу сетку мячи в этих пяти поединках влетали на любой вкус — и прямо, и боком, и с поворотом, и с прискоком. Общим количеством 14. В среднем, около трех за один матч — то есть, больше, чем мы забили во всех пяти играх вместе взятых. Кажется, комментарии излишни.

Грустно. Обидно. Стыдно.

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