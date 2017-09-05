«Всем по двойке», или как польские СМИ оценили игру футболистов сборной Казахстана

Лучшим игроком в составе казахстанской команды признан голкипер Давид Лория, получивший оценку 3,4 (по шестибалльной шкале). По «тройке» заработали Абзайл Бейсебеков и Сергей Жихниченко.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 3:0 Польша Казахстан

Самую низкую оценку среди казахстанцев — 2,6 — получил Асхат Тагыберген. Однако стоит отметить, что он вышел на поле лишь на 86-й минуте.

Остальные футболисты сборной Казахстана получили следующие оценки:

Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Елдос Ахметов и Гафуржан Суюмбаев — все четверо по 2,7;

Виктор Дмитренко и Исламбек Куат — оба по 2,5;

Дмитрий Шомко и Роман Муртазаев — оба по 2,9;

Аслан Дарабаев — 2,8.

Лучшим игроков в составе сборной Польши и матча стал Якуб Блащиковски — 5,3. это при том, что полузащитник вступил в игру лишь на 65-й минуте. Авторы голов — Аркадиуш Милик, Камиль Глик и Роберт Левандовски удостоились оценок 3,5, 4,5 и 4 соответственно.