«Всем по двойке», или как польские СМИ оценили игру футболистов сборной Казахстана
Польский сайт Interia.pl оценил игру футболистов сборных Польши и Казахстана (3:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018.
Лучшим игроком в составе казахстанской команды признан голкипер Давид Лория, получивший оценку 3,4 (по шестибалльной шкале). По «тройке» заработали Абзайл Бейсебеков и Сергей Жихниченко.
Самую низкую оценку среди казахстанцев — 2,6 — получил Асхат Тагыберген. Однако стоит отметить, что он вышел на поле лишь на 86-й минуте.
Остальные футболисты сборной Казахстана получили следующие оценки:
Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Елдос Ахметов и Гафуржан Суюмбаев — все четверо по 2,7;
Виктор Дмитренко и Исламбек Куат — оба по 2,5;
Дмитрий Шомко и Роман Муртазаев — оба по 2,9;
Аслан Дарабаев — 2,8.
Лучшим игроков в составе сборной Польши и матча стал Якуб Блащиковски — 5,3. это при том, что полузащитник вступил в игру лишь на 65-й минуте. Авторы голов — Аркадиуш Милик, Камиль Глик и Роберт Левандовски удостоились оценок 3,5, 4,5 и 4 соответственно.
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