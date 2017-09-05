Хамес Родригес поможет сборной Колумбии в матче с командой Бразилии
Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес восстановился после травмы бедра и поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Бразилии.
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Встреча состоится 5 сентября в Барранкилье. Об этом рассказал наставник колумбийцев Хосе Пекерман.
«Хамес будет играть, потому что он восстановился и готов. Хамес находится в хорошей форме», — цитирует Пекермана Sport.es.
Начало — в 23:30 мск. Колумбия за три тура до конца отборочного турнира занимает 2-е место.
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