Хамес Родригес поможет сборной Колумбии в матче с командой Бразилии

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Встреча состоится 5 сентября в Барранкилье. Об этом рассказал наставник колумбийцев Хосе Пекерман.

«Хамес будет играть, потому что он восстановился и готов. Хамес находится в хорошей форме», — цитирует Пекермана Sport.es.

Начало — в 23:30 мск. Колумбия за три тура до конца отборочного турнира занимает 2-е место.