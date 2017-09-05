Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30899683/
5 сентября 2017, 9:55 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Хамес Родригес поможет сборной Колумбии в матче с командой Бразилии

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес восстановился после травмы бедра и поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Бразилии.

Полузащитник Реала и сборной Колумбии <span class=error>Хамес</span> Родригес восстановился после травмы бедра и поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Бразилии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча состоится 5 сентября в Барранкилье. Об этом рассказал наставник колумбийцев Хосе Пекерман.

«Хамес будет играть, потому что он восстановился и готов. Хамес находится в хорошей форме», — цитирует Пекермана Sport.es.

Начало — в 23:30 мск. Колумбия за три тура до конца отборочного турнира занимает 2-е место.

Сборная Колумбии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп