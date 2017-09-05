Футболист сборной Мальты Борг плюнул в шотландца Брауна в матче отбора ЧМ-2018

Встреча группы F, прошедшая в понедельник в Шотландии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Инцидент произошел после того, как Браун повздорил с одним из игроков сборной Мальты.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа F, 4.09.2017, 21:45 2:0 Шотландия Мальта

«Он (Борг) плюнул в меня, он отвратительный подонок. Потом он хотел извиниться. Мне удалось сохранить спокойствие в этот момент. Главное было взять три очка», — сказал Браун, которого цитирует Daily Record.

Сборная Шотландии набрала 14 очков в восьми матчах и занимает 4-е место в отборочной группе. Лидером группы F является команда Англии (20 очков), далее идут словаки (15) и словенцы (14).

В финальную часть ЧМ-2018 от Европы напрямую выйдут девять команд, победивших в своих группах. Лучшие 8 сборных из числа тех, что займут вторые места, сыграют в стыковых матчах.