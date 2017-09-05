Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30899201/
5 сентября 2017, 9:15 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Футболист сборной Мальты Борг плюнул в шотландца Брауна в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Защитник сборной Мальты Стив Борг плюнул в капитана команды Шотландии Скотта Брауна во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Встреча группы F, прошедшая в понедельник в Шотландии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Инцидент произошел после того, как Браун повздорил с одним из игроков сборной Мальты.

«Он (Борг) плюнул в меня, он отвратительный подонок. Потом он хотел извиниться. Мне удалось сохранить спокойствие в этот момент. Главное было взять три очка», — сказал Браун, которого цитирует Daily Record.

Сборная Шотландии набрала 14 очков в восьми матчах и занимает 4-е место в отборочной группе. Лидером группы F является команда Англии (20 очков), далее идут словаки (15) и словенцы (14).

В финальную часть ЧМ-2018 от Европы напрямую выйдут девять команд, победивших в своих группах. Лучшие 8 сборных из числа тех, что займут вторые места, сыграют в стыковых матчах.

Сборная Мальты
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Шотландии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко