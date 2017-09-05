Футболист сборной Мальты Борг плюнул в шотландца Брауна в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт. Защитник сборной Мальты Стив Борг плюнул в капитана команды Шотландии Скотта Брауна во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Встреча группы F, прошедшая в понедельник в Шотландии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Инцидент произошел после того, как Браун повздорил с одним из игроков сборной Мальты.
«Он (Борг) плюнул в меня, он отвратительный подонок. Потом он хотел извиниться. Мне удалось сохранить спокойствие в этот момент. Главное было взять три очка», — сказал Браун, которого цитирует Daily Record.
Сборная Шотландии набрала 14 очков в восьми матчах и занимает 4-е место в отборочной группе. Лидером группы F является команда Англии (20 очков), далее идут словаки (15) и словенцы (14).
В финальную часть ЧМ-2018 от Европы напрямую выйдут девять команд, победивших в своих группах. Лучшие 8 сборных из числа тех, что займут вторые места, сыграют в стыковых матчах.
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