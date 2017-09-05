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Матч в городе Хониара завершился со счётом 2:2, интересно, что оба своих гола хозяева забили с пенальти.