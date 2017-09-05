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5 сентября 2017, 8:44 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Милик: Польша должна была снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик, открывший счёт в противостоянии с соперниками из Казахстана (3:0) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018, подчеркнул, что мог забить и больше одного гола в ворота гостей.

«Я очень доволен своим голом, он многое для меня значит, ведь у меня был продолжительный перерыв из-за травмы.

У меня было ещё несколько выгодных возможностей, и я мог бы забить больше голов, но рад, что мы выиграли очень важный матч.

Во втором тайме мы сыграли слабее, но контролировали матч и добили нашего соперника. Наверное, после перерыва мы подустали, но должны был снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме. Приятно, что создавали голевые моменты, мы постоянно развиваемся и движемся вперёд", — цитирует футболиста польское издание Sport.

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