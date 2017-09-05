Милик: Польша должна была снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме

«Я очень доволен своим голом, он многое для меня значит, ведь у меня был продолжительный перерыв из-за травмы.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 3:0 Польша Казахстан

У меня было ещё несколько выгодных возможностей, и я мог бы забить больше голов, но рад, что мы выиграли очень важный матч.



Во втором тайме мы сыграли слабее, но контролировали матч и добили нашего соперника. Наверное, после перерыва мы подустали, но должны был снять все вопросы о победителе ещё в первом тайме. Приятно, что создавали голевые моменты, мы постоянно развиваемся и движемся вперёд", — цитирует футболиста польское издание Sport.