Бородюк снова списал поражение сборной Казахстана на слабый уровень игроков

— Такой результат не очень подходит этой игре. Но я не до конца доволен тем, как сыграли наши футболисты. Больше всего жаль, что мы не смогли забить и сделать счет 1:1 — у нас была реальная возможность. Тогда матч мог бы сложиться по-другому. Эта игра была для нас уроком. Мы должны научиться играть с соперниками, которые так же быстро управляются с мячом, как поляки. Также нам нужно научиться играть перед трибунами, на которых 57 тысяч болельщиков. Все это влияет на результат и отношение. Нам нужно адаптироваться к такому международному уровню — «физику» не обманешь. У Польши и Черногории есть игроки, которые готовы играть на максимуме каждые три дня и быстро восстанавливаться. Это то, чего нам не хватает, — сказал Бородюк.