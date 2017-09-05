Бородюк снова списал поражение сборной Казахстана на слабый уровень игроков
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал поражение от команды Польши (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sport.pl.
— Такой результат не очень подходит этой игре. Но я не до конца доволен тем, как сыграли наши футболисты. Больше всего жаль, что мы не смогли забить и сделать счет 1:1 — у нас была реальная возможность. Тогда матч мог бы сложиться
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