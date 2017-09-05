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5 сентября 2017, 1:15 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Бородюк снова списал поражение сборной Казахстана на слабый уровень игроков

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал поражение от команды Польши (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sport.pl.

 — Такой результат не очень подходит этой игре. Но я не до конца доволен тем, как сыграли наши футболисты. Больше всего жаль, что мы не смогли забить и сделать счет 1:1 — у нас была реальная возможность. Тогда матч мог бы сложиться по-другому. Эта игра была для нас уроком. Мы должны научиться играть с соперниками, которые так же быстро управляются с мячом, как поляки. Также нам нужно научиться играть перед трибунами, на которых 57 тысяч болельщиков. Все это влияет на результат и отношение. Нам нужно адаптироваться к такому международному уровню — «физику» не обманешь. У Польши и Черногории есть игроки, которые готовы играть на максимуме каждые три дня и быстро восстанавливаться. Это то, чего нам не хватает, — сказал Бородюк.

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