Кто поедет в Россию?

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УЕФА: ШАНС ДЛЯ ИСЛАНДИИ И УЭЛЬСА

Группа D. Молдавия — Уэльс, Ирландия — Сербия, Австрия — Грузия (все — 21.45).

Группа G. Лихтенштейн — Испания, Македония — Албания, Италия — Израиль (все — 21.45).

Группа I. Косово — Финляндия, Турция — Хорватия, Исландия — Украина (все — 21.45).

Самая интенсивная мясорубка европейской части квалификации — в группе I, где реальные шансы на первое место сохраняют аж четыре команды. И ведь там нет явного лидера: у идущих сейчас во главе таблицы хорватов сложный график на финише, а запас прочности — всего два очка.

Серьезные испытания для команды Анте Чачича начнутся уже сегодня — им предстоит выездной матч против турок, обозленных «судейским» поражением от Украины. Еще один неприятный для «клетчатых» момент — травма Ивана Ракитича. Полузащитник даже не полетел на выезд.

Украинцев ждет сложнейшая поездка в Исландию. В первой игре с островитянами подопечные Андрея Шевченко с огромным трудом ушли от поражения на своем поле. Может так получиться, что после вторничных матчей именно исландцы станут номером один в группе.

Еще один матч-пик состоится в группе D, где лидеры сербы отправятся в гости к ирландцам — их преследователям. А теневым фаворитом этой игры можно назвать… Уэльс. Бэйл и компания наверняка привезут победу из гостеприимного Кишинева, а вот кто-то из их прямых конкурентов потеряет очки.

КОНМЕБОЛ: УЙДЕТ ЛИ ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ АРГЕНТИНА?

6 сентября. Эквадор — Перу (00.00), Аргентина — Венесуэла (02.30), Парагвай — Уругвай (03.00).

Нервные аргентинские журналисты поспешили раздуть целую трагедию из невзрачного старта своей сборной в квалификации ЧМ-2018, но уже ночью Месси со товарищи могут не только оторваться от зоны стыковых матчей, но и подняться на второе место в отборочной группе. Аргентина примет венесуэльцев, которые на выезде проигрывают всем подряд — это почти гарантированные три очка. А вот прямые конкуренты команды Хорхе Сампаоли проведут непростые матчи: чилийцы отправятся в боливийское высокогорье, Перу сыграет на выезде с Эквадором, Уругвай будет гостить у Парагвая и только колумбийцы примут соперника дома. Правда, соперник у них такой, что врагу не пожелаешь, — громящая всех налево и направо Бразилия.

КАФ: ТУНИС ОФОРМИТ ПУТЕВКУ?

3-й раунд. Группа A. ДР Конго — Тунис (20.30).

Группа B. Алжир — Замбия (22.30).

Группа C. Кот-д'Ивуар — Габон (20.30). Мали — Марокко (22.00).

Группа D. ЮАР — Кабо-Верде (20.00). Буркина-Фасо — Сенегал (21.00).

Группа E. Конго — Гана (17.30). Египет — Уганда (21.00).

Во вторник тунисец Аймен Абденнур, отказавшийся ехать в Петербург к «Зениту», все-таки может получить билет в Россию. И на этот раз вряд ли променяет его на поездку в Марсель. «Орлы Карфагена» могут стать первой африканской командой, обеспечившей себе место на ЧМ-2018. Для этого тунисцам надо обыграть в очном поединке ближайших преследователей из ДР Конго. Вроде бы не самая сложная задача.

АФК: ТРИ ПУТИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

3-й раунд. Группа A. Иран — Сирия. Катар — Китай. Узбекистан — Корея (все — в 18.00).

Группа B. Австралия — Таиланд (13.00). Ирак — ОАЭ (15.10). Саудовская Аравия — Япония (20.30).

Во вторник завершится отборочный турнир в Азии. Главные интриги группы А завязаны вокруг матча Узбекистана с Южной Кореей. Победа фактически гарантирует команде Самвела Бабаяна прямую путевку в Россию. В случае ничьей узбеки, скорее всего, попадут в стыковые матчи, а поражение может оставить их у разбитого корыта — корейцы займут проходное второе место, а Сирия имеет шанс не пустить бывшую советскую республику на стыковую третью строчку.

В группе В идет ожесточенная борьба между Австралией и Саудовской Аравией. В последней очной встрече «соккеруз» одолели арабов, но этого мало — теперь им надо набивать хорошую разницу мячей в игре против Таиланда или надеяться на то, что уже завоевавшие путевку в Россию японцы не проиграют «зеленым» в Джидде.

КОНКАКАФ: ШАГНЕТ ЛИ КОСТА-РИКА ЗА МЕКСИКОЙ?

5-й раунд. 6 сентября. Гондурас — США (0.35). Коста-Рика — Мексика (5.05). Панама — Тринидад и Тобаго (5.05)

Несколько дней назад определился первый участник ЧМ-2018 из Северной Америки — после победы над Панамой мексиканцы стали недосягаемыми для соперников. Следом за ними путевку в Россию может оформить и Коста-Рика. Четвертьфиналисты ЧМ-2014 примут дома как раз Мексику. Если Чичарито и компания еще не напраздновались, обыграть их будет нетрудно, но одной победы костариканцам недостаточно. Нужно, чтобы Гондурас потерял очки в домашнем матче с США — в этом случае ниже третьего места команда Оскара Рамиреса точно не опустится.

ОФК: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ЗАРАБОТАЕТ ПУТЕВКУ В СТЫКИ

3-й раунд. Финал. Соломоны Острова — Новая Зеландия (06.00).

Здесь обойдемся без интриг и вопросительных знаков. В первом финальном матче отборочного турнира новозеландцы разгромили Соломоновы Острова со счетом 6:1. Нет сомнений, что именно «белые» сыграют в стыковых матчах против пятой команды Южной Америки.