Сборная Нигерии по футболу сыграла вничью с командой Камеруна в отборе ЧМ-2018

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В составе сборной Нигерии гол забил Мойзес Симон (30-я минута). У камерунцев отличился Венсан Абубакар (75).

Сборная Нигерии занимает первое место в группе B с 10 очками, следом идут команды Замбии (4), Камеруна (3), Алжира (1).

В матче группы A сборная Ливии победила команду Гвинеи (1:0). В таблице группы A лидирует команда Туниса (9), следом идут сборные Конго (6), Гвинеи (3), Ливии (3).

В заключительном раунде отборочного турнира 20 команд разбиты на пять групп. Победители квартетов квалифицируются на мировое первенство.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.